施政報告2020｜政府租賓館或酒店作過渡屋　有偏遠酒店願全棟租出

特首林鄭月娥今日（25日）宣布新一份《施政報告》，指疫情令不少酒店和賓館面臨關閉結業的危機，政府會實施先導計劃，資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位，以作過渡性房屋用途。 據了解，政府現與約10間酒店及賓館商討中，包括有全棟出租的酒店，以及提供個別房間出租的賓館，而賓館較近市區，部分在旺角區，不過單位量較少及較舊。消息透露，租用期最少為兩年，並容許多於一個機構共同營運一棟酒店。

政府新冠疫情令不少酒店和賓館面臨關閉結業的危機，將資助非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館單位作過渡性房屋用途。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林鄭指出，運房局計劃向「關愛基金」申請資助推行先導計劃，希望在短時間內推出，以增加過渡性房屋的供應。她又指，連同正深入研議的3,400個單位，政府已覓得可在未來三年內提供1.32萬個單位的土地，距離1.5萬個單位的承諾只差12%。



擬全棟出租的酒店 較遠離市區消息人士指，政府仍會雙管齊下增加單位供應，包括覓土地增建單位，及實施先導計劃資助非政府機構租用酒店作過渡性房屋用途。據悉，政府現與約10間酒店及賓館商討中，包括有全棟出租的酒店及提供個別房間出租的賓館。不過，擬全棟出租的酒店位置不會太方便，可能會遠離市區或港鐵站；相反，賓館則較近市區，部分在旺角區，不過單位量較少及較舊。容許多於一個機構共同營運一棟酒店

消息人士指，現時有數間非政府機構有興趣，而若租用全棟酒店，或對於個別非政府機構有困難，故政府亦容許多於一個機構共同營運一棟酒店。消息人士說，改裝賓館位置於市區，附近會有設施配套，不需要另作安排；而全棟出租酒店位置較偏遠，或要求非政府機構以社企形式營運，如提供社區廚房或自助洗衣設備。

特首林鄭月娥今日宣布新一份《施政報告》。（鄭子峰攝）

租用期最少兩年 最快明年推出

消息人士指，政府原希望租用期最少為三年，但於聽取酒店業界意見後，政府容許租用期減至最少為兩年。消息稱，政府擬就每個項目向關愛基金申請資助，不傾向申請一筆過撥款。他又稱，估計每戶每月需要資助數千元。消息人士指，希望計劃最快可於明年首季推出。