施政報告2020｜政府將資助二千大學生大灣區工作　月薪最少1.8萬

政長官林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份《施政報告》，當中包括多項青年發展計劃，促進本港就業，其中包括月初與廣東省及深圳市政府代表會面後，兩地同意加強人才交流培訓，透露港府將推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵企業聘約2,000名香港大學生到大灣區工作。 政府消息人士指，計劃旨在聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額共有2000名，包括1600個一般職位，400個為創科職位；而招聘公司需要在大灣區及香港均有業務，且需要按照香港的《勞工法例》招聘，而且薪水將用港元結算。據了解，計劃下一般職位的月薪需要達到1.8萬港元，當中港府會資助1萬元；而創科職位則需月薪達到2.6萬港元，政府會資助1.8萬元。 另外，港府將推出為期五年的「傑出創科學人計劃」，估計動用約20億元，吸引海外科研人材來港。

疫情下多個行業受創，本港失業率高企，情況令人關注。特首林鄭月娥宣讀施政報告時表示，月初與廣東省及深圳市政府代表會面，雙方同意加強跨境建設，令通關更便利，共建科創中心，促進兩地教育、人才培訓及交流等。她形容，以香港的經濟和市場規模，青年人失業率或維持雙位數字一段時間，考慮大灣區有7 000萬人口、發展潛力巨大，建議青年人到大灣區內地城市工作發展。

她指，《施政報告》諮詢期間，不少企業表示若政府提供補助，可為港青提供大灣區就業機會，而港府將鼓勵香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額2,000個，當中數百個涉科技行業職位。

▼施政報告2020八大重點▼

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本地青年人失業率攀升 遂有意推「大灣區青年就業計劃」



政府消息人士指，香港最近的失業率攀升，尤其青年人失業人數大增，8至10月的失業率為6.4%，而20至24歲人士的失業率高達19.7%，25至29歲人士的失業率則高達7.9%，有學位的失業人數已經達到6萬7600人，較去年增加了2萬9700人。在此情況下，港府推出「大灣區青年就業計劃」，聘請並派駐2000人到大灣區內地城市工作。

需跟香港勞工法例 年底公布詳情



政府消息人士指出，參加計劃的公司需要在大灣區及香港均有業務，而且招聘需跟香港的勞工法例進行，現在已經有不少企業表示有興趣，具體計劃將在年底公布。是次可以參加的人士需要為2019年至2021年的畢業生，且需要持有學士或以上的學位。至於為何有畢業年份限制而非年齡限制，消息人士則表示畢業生相對經驗較少，搵工相對更困難。

1600個一般職位 400創科職位

政府消息人士又說，2000個名額中有1600個為一般職位，月薪需為1.8萬以上，當中港府會資助1萬元，為期18個月，畢業院校則不限本港、內地或海外。



另外400個職位則為創科類職位，月薪達到2.6萬元，政府資助1.8萬元，為期亦為18個月，惟資助期內需要有9個月留在香港從事研究相關工作（RND related），且必須為本港大學STEM（科學、科技、工程及數學）專業畢業。消息人士解畫指，2.6萬的月薪是參考了市場的價格，香港雖然略高，但與大灣區相差不多。

預計耗資4億3千萬 由勞工處統籌

現時內地與香港尚未通關，消息人士表示，目前沒有對招聘人士有特殊的過關安排；若報名反應熱烈，則有機會再推計劃。整個計劃由勞工處統籌，防疫抗疫基金將為計劃撥出4億3千萬元。