施政報告｜明年選舉前完宣誓例　消息：或由特首主持　可即裁無效

港府早前按人大決定，撤消4名立法會議員資格。特首林鄭月娥今日（25日）發表《施政報告》，宣布政府將在今年內提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》及《立法會條例》等本地法例，以完善宣誓安排及處理宣誓就職後因從事違反誓言的行為，而須承擔的法律後果及相關法定程序。

政府消息人士坦言，時間非常趕急「只可盡快」，會主要針對人大於2016年通過有關《基本法》104條的解釋進行修例。第104條規定5類人在就職時依法宣誓擁護《基本法》及效忠特區，包括行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員，及各級法官和司法人員。消息人士表示，會同時參考《港區國安法》的要求，將公職人員涵蓋在內，換言之，區議員及特首選委都有可能在被放入宣誓之列。

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人大2016年的《解釋》中指出，104條規定相關公職人員就職時必須依法宣誓，具有4項含義，包括未進行合法有效宣誓或拒絕宣誓不得就任；宣誓必須符合法定的形式和內容要求；誓言以任何不真誠及莊重的方式宣誓，亦屬拒絕宣誓；及監誓人負有確定有效宣誓的責任，無效宣誓不得重新安排宣誓。

研究不同罰則 監禁亦在考慮範圍內

今次修例為落實《解釋》，將列明宣誓的規定形式，及違反誓言的法律後果和相關機制，當局正研究不同罰則的可能性，包括終身喪失參選或者出任職務的資格。就監誓人的身份，消息人士稱尚未敲定，以法官為例可能按過往慣例由特首監誓，亦有可能由特首指定代表。

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現職公務員宣誓方案將出爐 列明違誓結果

早前公務員事務局已要求所有由今年7月1日入職的公務員，簽署聲明確認擁護《基本法》及效忠特區。《施政報告》中提及，現職公務員宣誓的落實方法將由局長稍後公布。

政府消息人士表示，仍在構思現職公務員宣誓方案的細節，很快會向工會諮詢，預料未必需要分階段推行。他又相信，會較新入職公務員的宣誓內容清晰，包括列明違誓結果等。被問到政府屬單方面違約是否會賠錢，消息人士稱正就此諮詢法律意見。當局亦會加強《基本法》及《憲法》教育，以及增加《國安法》解說工作。