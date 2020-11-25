施政報告｜陳茂波：確保抗疫有足夠資源　同時保留財政實力

特首林鄭月娥宣讀《施政報告》後，政務司司長張建宗指，報告內提出了200多項新措施，形容內容相當全面、務實、進取，並且有前瞻性。他指，經歷社會動亂及疫情打擊，報告在政治體制上正本清源、撥亂反正，並在民生政策上繼往開來，充分表現特首與政府帶領香港重回正軌的決心與承擔。

財政司司長陳茂波指，未來一年會加倍努力，指嚴控疫情是本港頭等大事，他將確保配備足夠資源，「應使則使」。他指，會採取適當逆周期措施紓解民困，但政府同時要保留財政實力，應付不時之需。

行政會議召集人陳智思表示，全體行會非官守議員均非常認同及支持《施政報告》，指香港要重新出發，要先重新確認「一國兩制」的優勢，他歡迎中央政府大力支持香港。