施政報告．各界反應｜證監會﹕歡迎深化互聯互通措施

特首林鄭月娥已宣讀今年施政報告，在提出多項措施以帶動香港經濟發展，金融界對施政報告內容皆予正面評價。

證監會﹕支持推動私基金行業發展

證監會歡迎行政長官在《施政報告》中，為進一步深化內地與香港金融市場互聯互通而提出的措施。

主席雷添良指出，市場互聯互通機制下的合資格證券範圍得以擴大，不僅有助鞏固香港作為國際金融中心的地位，同時亦可提升香港的競爭力。當局將繼續與香港聯合交易所緊密合作，以便落實有關措施。

證監會亦支持進一步推動本港私募基金、家族辦公室業務及房地產投資信託基金市場的發展，並即將就修改相關監管規定的建議發表諮詢總結，為房地產投資信託基金在進行投資時提供更大靈活性。

港交所﹕突顯政府鞏固及提升國際金融中心地位

身兼行政會成員的香港交易所（0388）主席史美倫表示，今天公布的行政長官施政報告，彰顯了特區政府致力於鞏固和提升香港國際金融中心地位的決心，對此表示熱烈歡迎。特區政府積極支持滬深港互聯互通機制的進一步擴容，有助於確保香港資本市場的活力，並不斷提升競爭力和吸引力。

投資基金公會﹕歡迎施政報告

香港投資基金公會歡迎政府今天發表的施政報告，又指出施政報告提出了深化內地與香港金融市場互聯互通的舉措；我們亦高興看到政府將加快落實在大灣區的「跨境理財通」。 香港投資基金公會將繼續與監管機構緊密溝通，共同推動計畫早日落實，滿足大灣區和香港居民的投資需求。

另外，施政報告還提到將促進房地產投資信託基金，和私募基金市場等多種產品的發展；以及推動家族辦公室業務的開展，均可大大有助進一步鞏固香港作為資產管理中心的地位。

投資基金公會將繼續與監管機構緊密聯糸，共同推動「跨境理財通」及其他計畫的開展。