一分鐘看世界｜新冠疫苗搶先打、蓬佩奧接班人、埃塞俄比亞內戰

今天是11月24日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

牛津疫苗有捷報

包括美國輝瑞、莫德納公布其有份研發的疫苗有效率為95%後，英國牛津大學研發的疫苗亦被公布有效率平均為70%。全球研發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗頻頻傳出好消息，各國對於接下來的疫苗接種計畫也各有規劃，美國與德國預計最快下個月開始接種，西班牙則預計明年1月展開接種。

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下任美卿是誰？

無論美現任總統特朗普是否承認敗選，美國總統當選人拜登（Joe Biden）團隊已在就入主白宮準備，包括預料不會有特朗普出席的宣誓典禮。拜登周一（23日）公布下屆國家安全機構內閣人選，除將起用曾任副國安顧問的布林肯（Antony Blinken）為國務卿，以及前副國安顧問沙利文（Jake Sullivan）擔任國安顧問，還會提名梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）領導國土安全部，並由海恩斯（Avril Haines）擔任國家情報總監。此外在拜登政府機構評估小組的500名成員中，逾半為女性。

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+ 6 + 6 + 6

埃國恐陷人道災難

埃塞俄比亞聯邦政府軍與提格雷人民解放陣線（TPLF），在11月4日起於提格雷州（Tigray）爆發衝突。總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）22日促請TPLF在72小時內投降，否則政府軍會進攻提格雷州首府默克萊（Mekelle）；軍方呼籲民眾自救。聯合國20日稱，該國在未來6個月內可能有多達20萬名難民因逃離暴力而抵達蘇丹，恐釀人道災難。軍事衝突可能使整個地區陷入地緣政治的噩夢……（點擊了解更多）

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新冠肺炎疫情

法媒彙整官方數據顯示，截至香港時間23日晚上7時，全球累計至少逾138萬人死於新冠肺炎，累計至少5864萬個確診個案。臨近感恩節的美國，月內已錄得逾300萬宗確診，有可能因為學生返老家度假而掀起新一輪傳播；除了美國，英國的抗疫專家看來面對聖誕節也是如臨大敵，不過人情上政府亦希望人們可與親朋好好過節；疫情未見紓緩的韓國就沒那麼幸運了，它恐已陷入第三波疫情，政府宣布加強社交距離限制措施。

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