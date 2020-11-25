施政報告2020｜新皇崗口岸將採用一地兩檢　港車北上毋須配額

特首林鄭月娥在今天（25日）發表《施政報告》時提到，將和深圳市政府研究在新皇崗口岸採用「一地兩檢」安排，釋放香港落馬洲管制站超過20公頃土地作其他用途。政府消息指，有關安排將提請全國人大常委會處理，稍後將進一步共同探討改善羅湖口岸，包括研究會否於羅湖實行一地兩檢。 政府亦會放寬「港車北上」，容許持中港駕駛執照和中港車牌的香港私家車，毋須配額，經港珠澳大橋進出廣東省。

港府與深圳市政府研究新皇崗口岸將採用一地兩檢。（資料圖片／梁鵬威攝）

林鄭月娥宣布，為完善港深陸路口岸，會調整部分陸路口岸的功能及延長通關時間，逐步落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的佈局。

深圳市政府本年6月宣布，在皇崗口岸原址重建新口岸，新旅檢大樓料於2022年底落成。林鄭月娥表示，馬上與深圳市政府研究在位處深圳的新皇崗口岸採用「一地兩檢」安排，釋放香港落馬洲管制站超過20公頃土地作其他用途。

政府消息人士指，落馬洲管制站騰出的空間或會作創科產業發展，皇崗口岸重建後將作為客運用途，新口岸大樓已預留空間接駁港鐵北環綫，以便港方研究日後需否在北環綫興建支綫到大樓。目前新大樓內部設計有待商討，至於日後的「一地兩檢」使用何種技術通關，要待設計細節敲定後才有定案。屆時出入境人士會以指模，或以其他技術過關，當局要再研究。消息續指，深圳方正計劃重建羅湖口岸，當局亦會與深圳當局，研究會否於羅湖實行一地兩檢。

特首林鄭月娥今天（25日）公布任內第四份《施政報告》。（鄭子峰攝）

「大橋港車北上不設配額計劃」將在「屯門 — 赤鱲角隧道」開通後推進，新安排下，將容許合資格的香港私家車毋須配額，經大橋進出廣東省，便利本港市民自駕到廣東省作短期商務、探親或旅遊。

消息人士指，「港車北上」計劃不設配額，不過司機需持有香港和內地的駕駛執照，亦需持中港兩地車牌，並同時符合保險等相關要求。政府希望簡化流程，在網上完成辦理手續。現時中港雙方均有意推行政策，冀盡快推行，惟目前未有時間表，細節尚待敲定。消息人士又指，之後會研究在其他港深陸路口岸實施「港車北上」，惟現階段未有計劃推行「北車南下」。

▼施政報告2020八大重點▼