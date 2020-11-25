施政報告 | 6紀律部隊聲明全力支持　懲教一哥引用林鄭：砥礪前行

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第四份施政報告，六大紀律部隊下午先後發表聲明，表示全力支持報告。

措辭有看點，警務處處長鄧炳強重申警隊會嚴正執法，竭盡所能捍衛香港。懲教署署長胡英明引用特首施政報告的「砥礪前行，重新出發」，强調全力支持維護國家安全和全力抗疫。入境處處長區嘉宏表示在國家鼎力支持下，《施政報告》的政策及措施讓香港重回正軌。海關關長鄧以海指《國安法》頒布實施後社會局面已逐漸回復穩定，《施政報告》內容令人鼓舞。

各部門在聲明中不但表達了對施政報告的解讀和支持，也透露了未來的工作重點。

六大紀律部隊先後發表聲明，如出一轍以全力支持《行政長官2020年施政報告》爲題，其中入境和海關是以部門名義發出，而警務處、消防署、懲教則以首長名義發出。發稿最早的是警務處，最遲是政府飛行服務隊。

警務處鄧炳強：打擊危害國家安全行為

最早發聲明支持的警務處，内容側重於支持《施政報告》中全面保障國家及保護市民人身和財產安全，警務處處長鄧炳強表示定必帶領警隊，與其他紀律部隊共同努力維護國家及香港安全，嚴正執法，並特別强調警隊會按照《國安法》賦予的權力，制止及打擊所有危害國家安全的行為和活動。

懲教署署長胡英明引用特首此次施政報告的主題：「砥礪前行，重新出發」，他表示會與各紀律部隊聯手，產生協同效應，全力防控疫情，使社會經濟恢復正常秩序。具體舉措包括繼續為監獄管理引入智能元素，加強執法及防疫能力；優化更生計劃，協助青少年在囚人士改過自新，重新融入社會；亦會透過社區教育項目，培養年輕一代國家情懷和奉公守法意識。

▼施政報告2020八大重點▼

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入境處區嘉宏：政府可專注做好經濟民生工作

入境處處長區嘉宏表示：「在國家鼎力支持下，特區政府可專注做好經濟民生工作。行政長官剛發表的《施政報告》正好為香港對症下藥，凝聚各界，帶領香港重新出發。」入境處將一如既往，為市民及訪港旅客提供便利過境通關的措施，積極吸納外來人才，以促進香港的持續發展。同時，亦會聯同其他紀律部隊緊守崗位，不偏不倚、公平公正地執法，維持社會秩序，讓香港繼續成為全球其中一個最安全的城市。

海關關長鄧以海表示《施政報告》內容令人鼓舞，他說《國安法》頒布實施後社會局面已逐漸回復穩定，特區政府亦正集中精力做好經濟民生及抗疫工作：「在中央人民政府強而有力的支持下，《施政報告》提出多項鼓舞人心的措施，特別是推動香港積極參與『一帶一路』倡議及粵港澳大灣區的建設，使香港抓緊機遇，發揮獨特優勢，以國家所需貢獻香港所長，更好融入國家發展大局。這實有助凝聚各界力量，令社會重拾信心，令香港重回正軌。」海關將配合於皇崗口岸實施「一地兩檢」的便民利民措施；並緊守崗位，與其他紀律部隊協力為維護國家安全和社會長治久安貢獻力量，確保「一國兩制」行穩致遠。

消防處聲明立足香港，是唯一沒有提到國家的部門，處長梁偉雄表示消防處定必一如以往，堅守「救災扶危，為民解困」的承諾，竭力履行法定職責，以配合特區政府的政策及施政方針，讓《施政報告》各項利民及促進社會發展的措施得以順利落實，共同維護香港長期繁榮安定。

▼議事廳眾生相▼

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飛行服務隊總監：與各部門全力抗疫

政府飛行服務隊總監胡偉雄機長表示，穩定是香港發展的基石，會全力支持特區政府施政，擁護「一國兩制」，同時以專業和承擔的態度，為市民提供緊急救援服務及支援各執法機關維持治安及維護國家安全，並與各部門全力抗疫，使香港重拾民生經濟發展的步伐，實踐《施政報告》帶來的新希望及機遇。