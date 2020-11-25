施政報告2020｜建制泛民評價兩極　民建聯讚全面　民主黨批獻媚

特首林鄭月娥今日（25日）發表新一份《施政報告》，提出逾200項新措施，涵蓋粵港澳大灣區、經濟復甦、土地房屋及應對疫情等方面。建制派普遍支持報告，民主派則批評林鄭只向中央「交差」，無助解決香港深層次矛盾。 民建聯主席李慧琼讚揚，新一份《施政報告》內容非常詳細及全面，總體而言在政治上有助正本清源，經濟上方向正確，至於民生則有待加強。 民主黨主席胡志偉認為，林鄭在《施政報告》中只感謝中央對她的信任，沒有感謝香港市民，反映她不放香港人在眼內，又認為她無心解開現時的政治困局。

▼施政報告2020八大重點▼

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民建聯讚揚報告內容非常全面

在土地房屋方面，對於林鄭表示已覓得330公頃用地於未來10年興建公營房屋，民建聯對此表示肯定，但關注政府有何計劃令公屋輪候時間能縮減至3年。該黨又促請特首展現魄力防疫抗疫，才能令經濟重上軌道。李慧琼呼籲，政府未來應在立法會進行更多政策解說。

民建聯陳克勤指房屋問題一直都是香港的重中之中，特首在《施政報告》中提出已覓得330公頃土地建屋，但這些土地大部份都位於新界北的棕地、邊境土地上，政府如要發展必須與現有使用者做好協調、溝通工作。此外亦需有遠見，在規劃上與內地配合，做好協同效果融入灣區發展。

新民黨讚報告詳盡、內容豐富

新民黨主席葉劉淑儀認為，今年《施政報告》內容是林鄭任內最詳盡、內容最豐富的一份，提出不少長遠發展藍圖。她樂見政府提出重建華富邨和「躍動港島南」計劃，並希望政府正視通識科教材沒有規管的問題。

在劏房租務管制方面，葉劉批評小組進度過慢。其黨友容海恩則希望政府可以盡快改革通識科，以及改善公屋輪候時間過長問題，讓有需要市民可盡快上樓。

經民聯讚構思務實、具針對性

經民聯主席盧偉國表示，對林鄭採納了該黨110項建議表示高興，認為報告構思務實、具針對性，期望政府能精準抗疫。

對於林鄭宣布撤銷非住宅物業的雙倍印花稅，地產及建造界議員石禮謙對此表示肯定，並促政府推出實際措施，在經濟儲備減少的情況下增加庫房收入。林健鋒則對政府推出6億元旅遊業支援表示支持，但認為需在疫情受控後才可救港。

工聯會促推全民強制檢測配合「封城」

工聯會麥美娟表示，欣賞政府提出在疫情問題上力爭個案「清零」，但認為報告中只有目標而沒有執行方法，促請政府就應考慮推展全民強制檢測，配合「封城」措施及強制全民使用「安心出行」應用程式。

工聯會黃國健指，施政報告方向正確，在政治上有不少著墨，相信能在一國兩制、特區與中央關係上正本清源。在經濟方面，施政報告提出全面與大灣區融合發展，他相信若能成功落實，香港將有亮麗前景。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，新一份施政報告內容全面，他感謝政府加大力度支援旅遊業界，但強調業界復甦無期，希望政府繼續因應業界的需要，推出更多措施，並與内地商討互認健康碼，盡快恢復通關。他又認為政府將海洋公園結合周邊地區發展是務實做法，希望能盡快落實有關詳情。

民主黨批內容瑣碎 土地政策「炒冷飯」

泛民方面，由於一眾議員已提出辭職，故民主黨及公民黨只在立法會外回應《施政報告》。民主黨主席胡志偉批評，報告中一半內容只是關於國家主席習近平對香港管治指示，另一半則是提出新政策，但內容瑣碎，反映林鄭現時能做到的事十分有限。

胡志偉認為，政府未來會著手箝制各種意識形態，包括傳媒、教育界及公務員等，又批評施政報告將香港未來全押注在大灣區，但港府在經歷反修例風波後，已有10個國家與香港取消逃犯互換協議，反映香港失去國際特殊地位，法治已響起警號。

民主黨尹兆堅認為，政府繼續推動「明日大嶼」計劃是逆民意的表現，形容該計劃屬「政治豪賭」，又指施政報告在房屋土地方面的政策是「炒冷飯」欠新猶。

公民黨批猶如「大灣區報告」

公民黨立法會議員譚文豪形容，新一份《施政報告》猶如「大灣區報告」，當中最著重的是將香港的金錢投資內地，他擔心機管局入股珠海機場後，會分薄香港國際機場的優勢，又認為報告不斷叫港人到內地發展，是忘記了香港的本位。

公民黨東區區議員李予信認為，報告並非從港人利益出發，他擔心政府就宣誓修例後，會出現「一條龍政治封殺」，即由「入閘」以至當選後，反對政府者都可被DQ。

葉建源指林鄭將責任諉過教育 對改革通識感不安

教育界議員葉建源是唯一一名民主派在立法會內回應施政報告。他指，報告顯示了林鄭沒有就施政反省，反而將責任諉過於教育，令教師成爲代罪羔羊。他指，多名青少年在反修例運動中被捕，源於民憤已擴散至各年齡層，他看不到有任何證據顯示教師煽動學生導致大規模的抗議行動。

葉建源質疑，施政報告指通識科「被異化」是缺乏理據。對於政府有意大幅改革通識科，他指學界對此感到不安和反感，強調反對以政治凌駕教育的課程改革。