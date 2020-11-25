施政報告2020│信和黃永光：把握國家發展大局　助力搭乘灣區快車

今日（25日）行政長官林鄭月娥剛發表任內第4份《施政報告》，以「砥礪前行 重新出發」為題。在青年發展方面，政府將推出「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，資助約200間青年初創企業，並為此在「青年發展基金」預留1億元；並且推出「大灣區青年就業計劃」，資助在本地及大灣區內地企業聘請本地大學畢業生在大灣區工作，名額2,000個。

大灣區共同家園青年公益基金理事會主席黃永光指出，粵港澳大灣區規劃是國家的重點發展策略，科技創新是環球未來發展大方向。到灣區內科創企業工作，不僅是事業發展的好機會，更可投入數碼科技產業的蓬勃發展，學習交流，助事業起飛。

他續指，希望幫助年輕人到大灣區尋找機會，讓他們遨翔馳騁，實現夢想。因此，基金在過去1年成功籌得1億元資金，並完成審批38個項目的撥款，當中包括培育有創意及才華的設計師、電腦動畫師、社交媒體影響者、新媒體博客作者、城市規劃師、咖啡師和企業家。還有，其他各類型的學習和交流活動，如農業、藝術、教育、科技，甚至運動和戶外歷奇。

此外，基金推出「創明天」獎學金幫助優秀學子，而「GenRobo」計劃則透過與社區夥伴合作，為新界區基層家庭的中一至中三學生提供2,000個學額，學習人工智慧和機械人技術，並有機會繼續進修和參加全國大賽。

黃永光認為，港人通曉世界語言，具備國際視野，與世界接軌，是接通大灣區蓬勃發展、以至推動進軍國際其他市場的優勢。希望充滿熱忱和創意的香港年輕人，乘著發展大局的機遇，成就更大的夢想。