新冠肺炎｜港怡護士急症室男護士染疫　曾為確診者採鼻咽樣本

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（25日）新增85宗確診個案，另有超過60宗初步確診個案。港怡醫院急症室一名27歲男護士初步確診，昨日（24日）最後上班，感染源頭不明。港怡醫院表示，患者於本月20日在急症室為一名病人採集樣本，進行鼻咽拭子測試，期間配戴全套的個人保護裝備，包括N95口罩及面罩。該名病人為11月20日的確診個案。 院方又稱，已為染疫護士的5名密切接觸者的急症室員工進行病毒測試，結果全部呈陰性。

港怡醫院急症室一名27歲男護士初步確診。（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日新增85宗新冠肺炎確診個案，當中有84宗為本地感染個案，另有超過60宗初步確診個案。港怡醫院急症室一名27歲男護士初步確診，暫時感染源頭不明。

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港怡：護士抽樣時戴N95口罩及面罩

港怡醫院回覆稱，患者昨日（24日）出現輕微病徵及最後上班，今日病毒測試結果呈初步陽性。他沒與任何病人密切接觸，現時情況輕微及穩定。

患者於本月20日在急症室為一名病人採集樣本，進行鼻咽拭子測試，期間配戴全套的個人保護裝備，包括N95口罩及面罩。該名病人為11月20日的確診個案。根據現時衞生防護中心的指引，他被列為一般接觸者。

5名急症室員工病毒測試部呈陰性

院方又稱，已立即安排5名列為密切接觸者的急症室員工進行病毒測試，結果全部呈陰性。這些員工亦會按衞生防護中心的建議，不會上班並進行14天檢疫。其他約20名同一部門的員工亦已接受測試，全部結果均為陰性，他們會接受14天的醫學監察。

該院的內部電郵顯示，該名護士曾與早前確診者接觸少於5分鐘。但信中提及，有6名急症室員工被列為染疫護士的密切接觸者，全部檢測結果呈陰性。

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至於今日的源頭不明個案有16宗，患者住址遍布全港各區，包括牛池灣、愉景灣、粉嶺、屯門、北角、土瓜灣及沙田等區。其中第5826宗個案住在大圍金禧花園，於尖沙咀港威大廈工作；而第5860宗個案居於秀茂坪，在牛頭角一超市上班；另有至少4人為退休或無業人士。

16宗本地無源頭個案分別為：

#5793，44歲居於牛池灣的男子；

#5794，63歲於富山村工作的男保安；

#5795，41歲男居於愉景灣；

#5799，21個月的男嬰；

#5803，就讀寶馬山蘇浙公學的15歲男學生；

#5814，46歲居粉嶺的女子；

#5815，52歲居深水埗鴨寮街的無業女子；

#5817，居屯門的49歲男，其工作需要到各區；

#5820，居北角的52歲退休女子；

#5821，74歲居土瓜灣的無業女子；

#5823，52歲居火炭，於沙田工作的女子；

#5826，29歲居金禧花園男子，他於港威大廈工作；

#5837，42歲居大埔的無業女子；

#5838，73歲女子，居於鰂魚涌；

#5839，88歲無業男，居銅鑼灣；

#5860，71歲居秀茂坪的女子，她於 牛頭角超市上班。

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