新冠肺炎｜35歲無業患者到建興大廈召妓　張竹君無否認稱由警跟進

本港新冠肺炎疫情持續，今日（25日）新增85宗確診個案，累計5,867人染疫。消息指，早前一名確診的35歲男患者，於本月8日曾到旺角建興大廈「召妓」，警方及衞生署曾上門搜索相關性工作者但無果。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日未有否認事件，僅稱會由警方跟進，如有任何密切接觸者會再交由中心處理。

消息指，有患者曾到旺角建興大廈召妓。（資料圖片）

一名35歲男子（個案編號：5631）本周一（23日）確診新冠肺炎，他居於旺角遠東大廈，暫時無業，根據衞生防護中心當日公布患者行蹤，他報稱只去過荷李活商業中心，未有透露到過旺角建興大廈。

張竹君醫生今日出席疫情記者會，被問到相關消息是否屬實時，張未有否認，僅稱如果有相關情況會交警方跟進，如發現有密切接觸者，會再由中心跟進。

消息指，該患者早前承認於本月8日，曾到旺角花園街及亞皆老街交界建興大廈光顧鳳樓。警方連同衛生署人員知悉事件後，22日晚至凌晨曾派穿保護衣人員到上址尋找有關性工作者但無果，據知患者報稱忘記曾到訪的樓層。人員遂於上址洗樓，呼籲一樓一單位內的性工作者接受檢測。

▼11月26起收緊防疫措施▼