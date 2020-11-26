【新冠肺炎】「安心出行」將廣推　軟性解說助接受

香港連日均新增數十宗新冠疫症確診個案，政府日前公布新一輪防疫措施，包括關閉所有酒吧、酒館、浴室、夜店或夜總會等場所，重推四人限聚令和午夜禁堂食，以及收緊酒店客房和餐飲宴會活動的人數限制等。而此次眾多防疫措施中，「安心出行」二維碼最引人關注。

「安心出行」應用程式於11月16日推出，原本採取自願參與原則。政府近日規定，餐飲處所、健身中心、美容院、旅館等處所都要向政府申請「安心出行」場所的二維碼，並於收到二維碼的兩個工作天內在當眼地方展示，12月2日或前供市民使用。

蘭桂坊協會總監張素媚（右二）指，截至目前已協助約350間酒吧參與政府「安心出行」應用程式計劃。（盧翊銘攝）

解說有助市民接受

「安心出行」能否發揮追蹤監察病毒傳播的效用，必須建立在商戶和市民同時廣泛參與的基礎上。然而在應用範圍上，目前上下班高峰期人貼人的公共交通或街市等，暫未被要求強制展示，若疫情嚴峻，政府宜進一步檢視。另外，即使這些場所被要求展示二維碼，但若出入的市民並不配合掃碼，那麼對該場所風險評估的仍難作準。

正如林鄭所說，這種需要大規模群眾參與的活動，「如果市民不合作，不負上公民責任去同心抗疫，這場仗會非常艱難。」 因此，政府能夠良好解畫，讓市民願意參與，是計劃能夠成功的關鍵。

部分市民對「安心出行」抱持觀望態度，一方面是由於官民信任不足，官員有必要詳細說明「安心出行」所收集的數據為有限，而且為什麼市民可放心當局不會用於其他用途。另一方面，計劃亦仍有不清楚之處。比如公眾對於「安心出行」的準確度及分級情況等都不甚了解，同一個商場有一名確診者曾光顧的話，哪些店舖、哪一個時段的市民的二維碼會受影響？另外，一旦被確定為有風險場所或人士將會受到的限制，無論是乘搭公共交通，又或出入公共場所都四處碰壁，這種情況自然讓人卻步。防疫是公共責任，但政府亦有責任明確告知後果與協助指引，如此才能鼓勵市民放心參與。

薛永恒說，會考慮如何因應疫情發展，考慮在某些處所強制要求使用安心出行程式。（廖雁雄攝）

在收緊聚會人數、關閉高風險場所等防疫措施外，推行「安心出行」將是防疫新手法，理論上可利於監管疫情擴散的路徑。但由於目前仍有不少市民對此新手法持觀望態度，以致其失去了全民廣泛參與的前提條件，難以發揮其功效。對此，政府除了採取監管困難的「強制」推行手法，更應檢討計畫推行相關聯的各種細節、市民和商戶可能遇到的困難，用完善的配套解畫，讓市民放下戒心，主動參與「安心出行」。