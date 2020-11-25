施政報告2020│海洋公園接收停業海鮮舫　姚思榮：港府想救公園

今日特首林鄭月娥在公布《施政報告》時表示，將會推出「躍動港島南」的活化舊區項目。 當中林鄭表示，已停業的香港仔珍寶海鮮坊業主，同意無償捐贈海鮮舫給海洋公園，政府將推動海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式將海鮮舫重新活化。旅遊界立法會議員姚思榮表示，此舉看出港府決意「拯救」獲注資以繼續營運一年的海洋公園，指以帶動南區的具體旅遊規劃，較單單用錢去拯救理想，「總好過好似感覺上係大白象工程，實際一些。」認為內容將有待未來兩個月海洋公園公布。

對於港府疑出手救海洋公園，姚思榮坦言，「港府唔會唔救，只係用咩方向救，只係俾錢？定係一盤規劃？」（資料圖片）

據了解，海洋公園並不會就活化珍寶海鮮舫作任何支出，主要依靠非政府機構負責計劃。而由於牽涉業權問題，將海鮮舫轉手將需要修例處理，預料計劃不會在短期內進行。

海洋公園於今年中承認營運資金不足，需要立法會財委會撥款54億元續命一年及償還貸款，委員會要求海洋公園於一年內進行長遠規劃檢討，本應於今年12月進行，而政府於現時提出活化項目，其檢討會看來欠缺意義。姚思榮坦言，「港府唔會唔救，只係用咩方向救，只係俾錢？定係一盤規劃？」現時做法對區內有互相裨益作用，帶動就業及不同行業發展。

對於港府疑出手救海洋公園，姚思榮坦言，「港府唔會唔救，只係用咩方向救，只係俾錢？定係一盤規劃？」（資料圖片）

被問到現時海洋公園營運困難，資金只足夠正常運作至明年六月底，有沒有能力參與活化珍寶海洋坊會受外界質疑，姚表示，這次港府構想出一盤計劃去活化南區景點，必定會派員協助，「以往已經有東九龍同大嶼山項目，有哂經驗去處理，絕不會只叫海洋公園自己搞。」此外，他認為可融合區內的旅遊項目的保育、教育及經濟等元素，實屬好事，資金運用亦會較合理。

港府現時將已於3月初結業的香港仔珍寶海洋舫「重生」，業主已同意捐贈海鮮舫予海洋公園，政府將以非牟利方式活化海鮮舫。（資料圖片）

對於如何去將兩個景點融合起來，姚表示，計劃有待未來兩個月內由海洋公園公布，現時未知海鮮舫於當中的角色和作用，「醜婦終需見家翁，到時佢點都要有成績拎出來，而港府出手有個活化框架，下年要傾續命條件好好多。」然而，港府現時將已於3月初開始停業的香港仔珍寶海洋舫「重生」，業主已同意捐贈海鮮舫予海洋公園，政府將以非牟利方式活化海鮮舫，將之成為南區富特色的歷史文化和旅遊景點。

港府現時將已於3月初結業的香港仔珍寶海洋舫「重生」，業主已同意捐贈海鮮舫予海洋公園，政府將以非牟利方式活化海鮮舫。（資料圖片）

位於香港仔深灣的兩艘畫舫珍寶海鮮舫及太白海鮮舫，多年來吸引不少中外遊客慕名而來。香港仔在1920年代初便有海鮮舫的傳統，1960年末商人王老吉看中商機，便籌資建造面積更大的珍寶海鮮舫。不幸的是，在1971年10月30日即開業前6日，船身因燒焊火花燃著易燃的裝修物料而發生四級大火，整艘船嚴重焚毀，意外更釀成裝修工人及附近漁艇居民34死42傷。

其後，王老吉無力重新投資，後有「賭王」何鴻燊和商人鄭裕彤翌年7月一起買下業權，仿效中國宮廷設計斥資3000萬元重建，珍寶海鮮舫才「浴火重生」，並於1976年10月開業。整個珍寶海鮮舫高三層樓，總面積達到4.5萬平方呎，參考中國的宮廷設計，不僅外部有雕欄玉砌，內部更有精緻的手工飾物及精美壁畫。何鴻燊旗下信德集團香港仔飲食在80年代成功收購旁邊的太白海鮮舫和海角皇宮，新濠國際則在1993年收購香港仔飲食逾8成股權，擁有現時的「珍寶王國」，但海鮮舫近年不時傳出結業，並於今年3月初疫情初期正式「關燈」結業。