施政報告｜推「躍動港島南」定海洋公園重生方案　活化珍寶海鮮坊

特首林鄭月娥今日（25日）公布新一份《施政報告》，當中提及建議推行「躍動港島南」計劃，將南區打造成為一個充滿活力、魄力、勁力，適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區，措施包括活化珍寶海鮮舫，將由海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生。

林鄭月娥表示，港島南區過去受道路和交通基建限制而未有較清晰的發展定位，但港鐵南港島線（東段）於2016年開通後加強了黃竹坑、香港仔以至鴨脷洲等地區的對外連繫，加上南區擁有優美的天然地貌、海陸景色宜人，擁有著名景點如海洋公園、四個郊野公園、多個沙灘及海岸保護區，以及豐富的歷史文化資源，具有極大的潛力。

因此，政府建議推行「躍動港島南」計劃，涵蓋八大項目，包括制訂海洋公園的重生方案，主力深化和善用海洋公園在教育和保育方面的優勢，並利用其天然景觀及近海的有利位置，以及將於明年夏天啟用的水上樂園，提供多元化的娛樂消閒及旅遊體驗。

至於歷史悠久的珍寶海鮮舫，林鄭表示，業主最近已同意無償捐贈海鮮舫給海洋公園，政府將推動海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生。

特首林鄭月娥公布新一份《施政報告》，當中提及建議推行「躍動港島南」計劃。（鄭子峰攝）

其他項目包括提升香港仔及黃竹坑一帶的文化及消閒設施，包括：

香港仔避風塘和海濱長廊、鴨脷洲大街等；以海洋公園為核心，開拓連接其他地區及島嶼的海上旅遊路線，並研究擴大香港仔避風塘範圍及增加船隻停泊區，並在沿岸提供更多登岸設施等。

研究在已復修的石澳石礦場以公私營合作方式發展水上運動中心，為運動員和愛好水上活動人士提供先進的訓練設施；透過政府的活化工廈政策加快黃竹坑舊式工廈的重建或改裝，為各新興行業及文化藝術提供更多營運空間。

研究有否重建或整合區內現有「政府、機構或社區」用地或設施的空間，以推動「一地多用」；以及善用黃竹坑站上蓋大型發展項目兩年後入伙的契機，採取「地方營造」的手法，美化公共空間和市容，並透過小型工程，提升黃竹坑商貿區及附近海濱地區的行人暢達性，以及改善深灣道及布廠灣一帶的步行環境。