確診大廈｜九龍塘爆疫　居渭州道3億元洋房男子確診

新冠肺炎第四波疫情爆發，衞生署昨(25日)公布新增85宗確診個案。跳舞群組累計250人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者更包括多位名媛，可見今次疫情已於上流社會蔓延。 確診者報住的住址更有跡可尋，衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分布港九及新界，繼續有多個豪宅單位上榜，包括九龍塘渭州道（Wiltshire Road），該區低密度洋房及獨立屋林立，每幢市值2億至3億元。同區的九龍塘碧華花園5座也上榜，加上確診的麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲，住在九龍塘律倫街大宅，可見九龍塘窩打老道東西兩邊都有富豪染疫。

另半山花園台2座繼續爆發，累計確診人數增至6人，當中一人屬歌舞群組。

歌舞群組受影響人士繼續擴大，不少確診者居所顯示，其身份非富則貴，今日的新增患者中，一名75歲、無病徵男子(#5807)居於九龍塘渭州道。根據資料，渭州道大部分物業屬獨立屋，因此衞生防護中心沒列明街號。該道路兩旁獨立屋呎價已升至5萬元，以每間屋數千平方呎計，各值2至3億元。

事實上，九龍塘豪宅區一帶已先後有人中招，居於九龍塘律倫街2號的林建岳前妻謝玲玲(#5659)早前證實確診，與新確診者由窩打老道分隔，步行距離僅需時約5分鐘。

碧華花園5座83歲翁確診 花園台2座增至6人染疫



其他豪宅區患者包括一名83歲男患者(#5854)，他報住九龍塘碧華花園5座，另一名66歲女士則居於大埔新翠山莊(#5801)；亦有一名75歲女士居於北角雲景道10號(#5791)。



位於半山的花園台2座，則接連有人爆疫，除(#5557)患者屬於歌舞群組外，連日內陸續有非群組人士染疫，今日再增兩人，未知是否有關連，累計共有六人確診。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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除豪宅區外，確診者遍及多區，深水埗更是重災區，有8名當區居民中招，包括美孚新邨2 期吉利徑 1 號、麗寶花園 2 座、星匯居2座及李鄭屋邨孝廉樓等，其次是東區，亦有7名確診者。

▼25/11確診者住宅名單▼

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▼11月26起收緊防疫措施▼

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▼酒吧停業前營業情況▼

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