新冠肺炎｜汽車會會監余錦基昨確診　上周記者會曾除罩發言、拍照

新冠肺炎疫情反覆，有消息指曾任香港足球總會主席、現任足總名譽副會長兼汽車會會監的余錦基昨日（25日）確診。汽車會會長李耀培今午（26日）接受《香港01》查詢時，證實相關消息。 余錦基上周四（19日）曾出席汽車會的傳媒活動，當日一度曾脫下口罩拍照。曾出席同一場合的李耀培表示，汽車會已陸續安排員工檢測，檢測結果皆呈陰性，他又強調當日安排有遵守防疫守則。

香港汽車會副會長李耀培（左）、香港汽車會會監余錦基當日曾除下口罩拍照。（資料圖片／黃偉倫攝）

香港汽車會會長李耀培表示，余錦基目前病情穩定，未有大礙。余錦基曾出席汽車會上周四（19日）的傳媒活動，席間余曾短暫脫下口罩發言及拍照。李耀培強調，當日的活動安排有遵守防疫規例，出席人士絕大部分時間都有戴上口罩。目前汽車會大部分同事，包括他亦已完成檢測，結果均呈陰性。不過，由於他當日坐在余錦基旁邊，加上近日亦有與余見面，已被列作為密切接觸者，即將被送往檢疫。

余錦基上周四（19日）曾出席傳媒午宴。（資料圖片／黃偉倫攝）

據了解，余錦基報稱，上周五（20日）曾出席另一場飯局，有參加者事後確診，故推斷為感染源頭，相信與上周四的傳媒活動無關。



香港汽車會上周四於銅鑼灣柏寧酒店藝軒舉行傳媒活動，講述該會未來動向。記者當時現場所見，出席者分為4人一枱，主辦方亦有呼籲除飲食以外，出席人士應戴上口罩。不過，余錦基間中在拍照、演講時，曾除下口罩，惟大部分時間留在自己的枱，未有與其他記者、嘉賓近距離接觸。

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