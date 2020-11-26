新冠肺炎｜西醫指示疑似病人強制檢測周六生效　為期兩周

本港新冠肺炎疫情擴散，有私家醫生表示，昨（25日）晚收到食衞局電郵指，為疑似新冠肺炎患者強制檢測措施由後日（28日）起生效，為期兩周。據信中的強制檢測指示樣本，病人需在接收指示後48小時內，於診所領取附有條碼的樣本樽，提交至政府收集點，或者到衞生署認可的私營檢測機構接受檢測。 家庭醫生林永和稱，系統目前限制醫生申請一套50個樣本樽和5個大便收集樽，預料強制檢測開始後數天便需再申請。

食衞局電郵指，明日（27日）將刊憲為疑似新冠肺炎患者強制檢測，措施由後日（28日）起生效，至下月11日，為期兩周。（受訪者提供）

醫護誠信同行主席林哲玄表示，昨晚收到食衞局電郵指，明日（27日）將刊憲為疑似新冠肺炎患者強制檢測，措施由後日（28日）起生效，至下月11日，為期兩周。病人需在接收指示內48小時內完成檢測；醫生需將病人的名字、聯絡方法和身份證號碼交予衞生署，以便跟進。

據信中的強制檢測指示樣本，病人可在診所領取附有條碼的樣本樽，留下深喉唾液樣本後，將樣本提交至政府特定收集點，即多間衞生署及醫管局門診診所等。病人亦可選擇到任何一間經衞生署認可的私營檢測機構接受檢測，並於檢測後後四天內透過電郵、傳真或紙本的方式向診所提交檢測結果。

樣本列明，病人沒遵從指示即屬犯罪，一經定罪，可被罰款 2,000 元及獲發強制檢測令。不遵從強制檢測令亦屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

家庭醫生林永和稱，醫生收到電郵後可在網上申請樣本樽，但目前限制申請一套50個樣本樽和5個大便收集樽。 （資料圖片）

家庭醫生林永和稱，醫生收到電郵後可在網上申請樣本樽，但目前限制申請一套50個樣本樽和5個大便收集樽，他預料強制檢測開始後數天便需再申請。

信中未有就懷疑病徵列出指引，林永和表示，由於不少新冠肺炎患者病徵輕微，加上第四波正不斷蔓延，直言他將「大包圍」，廣泛為突然不適，尤其出現上呼吸道病徵的病人派樣本樽，希望病人不會因此諱疾忌醫。被問到是否擔心「走漏」確診者而遭醫委會跟進，林永和稱，相信醫生都能就其專業判斷作出合理解釋，問心無愧便可。

他又說，希望化驗所盡量在收集樣本後即日完成化驗，並向病人發出陰性檢測結果，讓措施盡量不影響病人生活及工作。

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