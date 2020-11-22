跳舞群組強制檢測人士迫爆檢測中心　政府：有不同途徑檢測

第四波新冠肺炎疫情正爆發，「跳舞群組」累計已達80人，政府刊憲要求曾到14間指定跳舞場所的人要接受強制病毒檢測。今天（22日）大批市民到4間社區檢測中心做測試，但人數十分多，甚至迫爆檢測中心，部分人更因額滿而未能接受檢測。 政府晚上發稿指，市民可以利用不同途徑接受病毒檢測，包括於醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包。另外，各社區檢測中心將會視乎需要增加檢測名額及延長服務時間，及預留一定檢測名額予需要接受強制檢測人士。

政府發言人表示，留意到不少曾前往跳舞場所的市民主動接受病毒檢測，遵從《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告的規定，政府十分感謝他們的配合。

政府提醒，市民可以利用不同途徑接受病毒檢測，而各社區檢測中心將會視乎需要增加檢測名額及延長服務時間，及預留一定檢測名額予需要接受強制檢測人士。市民如欲前往個別社區檢測中心作檢測，可先查詢中心的預約情況。

2019冠狀病毒病核酸檢測途徑分別是： * 於醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包（樣本收集包派發時間及樣本收集時間按此）； * 自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測（名單按此）； * 到四間社區檢測中心接受檢測服務（名單按此）； * 於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測。

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政府發言人表示，受檢人士如有病徵，應立即求醫，不應前往社區檢測中心。為減低傳播風險，受檢人士在等候檢測結果期間應盡量留在家中，不要外出。

另外，受檢人士若之前在11月18日至21日間進行上述的測試，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。受檢人士必須於十一月二十七日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。

任何人士就強制檢測安排有疑問，可於上午九時至下午六時致電熱線6275 6901查詢。社區檢測中心熱線電話為：