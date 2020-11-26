明愛專上學院獲撥款680萬元　研發AI粵語講波系統

明愛專上學院的電子計算及信息科學院、人文及語言學院在本年度獲研資局撥出680萬元研究經費，展開「以圖像識別建立粵語自動足球評述系統」研究項目，為期三年。負責研究的學者表示，該項目應用信號處理、人工智能及翻譯科技等技術，目標是開發出貼近現實評述員風格的系統。技術成熟時亦希望推展至其他體育項目，如羽毛球、網球及籃球等運動賽事，由人工智能作現場評述。

（左起）明愛專上學院人文及語言學院教授陳善偉、電子計算及信息科學院研究教授蕭允治及院長陳慶鴻。（鄺曉斌攝）

研究團隊成員包括電子工程學者蕭允治、陳慶鴻，以及翻譯語言學者陳善偉，相關跨學科項目共獲批680萬元，為期36個月。團隊計劃利用信號處理、人工智能及翻譯科技等技術，透過深度學習（Deep Learning）圖像識別及語音處理功能，建構上述粵語自動足球評述系統。

蕭允治解釋，利用技術能識別球隊、球員比賽中的動作、面部表情、身體語言等，現場觀眾反映的花絮，亦能透過系統識別。他又說，同類技術能應用於其他運動領域，包括羽毛球、網球及籃球等。陳慶鴻則計劃，利用5G結合物聯網傳感器技術，透過系統記錄足球員的表現，協助球隊訓練。

團隊計劃利用信號處理、人工智能及翻譯科技等技術，透過深度學習（Deep Learning）圖像識別及語音處理功能，建構上述粵語自動足球評述系統。（鄺曉斌攝）

團隊解釋，由於足球是世界上最受歡迎的其中一項運動，觀眾數量龐大，當中大部分人是透過電視直播欣賞賽事，因此選擇足球粵語評述作研究。陳善偉解釋，由於絕大部分香港人主要說廣東話，顯示粵語評述有本地需求，但若技術成熟，可透過翻譯科技轉換成其他語言。

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