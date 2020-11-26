張祺忠涉殺妻｜50年好友形容張nice到不得了　初時以為是惡作劇

外人眼中的「好好先生」的張祺忠，一夜間由港大機械工程學系副教授成了殺人犯，遇害者更是與他同枕30年的妻子，與張相識逾50年的好友直言，得知消息時的第一個反應是：「邊個衰仔搞惡作劇。」惟後來見到電視台報道，才驚覺這位舊朋友涉殺妻的新聞，原來不是惡作劇。但談及這名昔日同窗，張的好友仍一再說：「張褀忠份人nice到不得了，所以呢單野咁樣，其實無人會相信。」惟張今(26日)被裁定謀殺罪成。

張讀書時會借功課畀人抄

曾為張作品格證人的建築師陳梁材稱，由小學至預科均和張褀忠做同學，他指張這名昔日同窗性格隨和，熱心助人。又提到張在讀書時除了成績優異，亦很受同學歡迎，人緣很好，又爆張讀書時會「借功課畀人抄」，甚至考試會向同學「通水」。他又提到當時一名花名「技安」的同學，中一時已身高6呎，體重達180磅，經常「蝦蝦霸霸」，亦和張「攬頭攬頸」。

至大家都長大後，張愛助人的性格依舊，例如有朋友到瑪麗醫院探病，張會借出車位予對方泊車；友人的子女入讀港大時，張亦會提供協助。

建築師陳梁材稱，與張祺忠相識逾50年，形容張nice到不得了，又稱初時在群組收到張殺妻的消息，還以為是惡作劇。(資料圖片)

形容張為人nice到不得了

他直言：「張褀忠份人nice到不得了，所以呢單野咁樣，其實無人會相信。」他又向記者展示和張等舊同學聚會的相片，坐著的張被站在背後的舊同學攬著，陳謂：「如果佢係壞人，你會唔會咁？你唔會囉。」

看新聞才知原來是真

他憶述兩年前，有舊同學在WhatSapp群組發送張被捕的新聞，他起初還以為是惡作劇，並說：「我地班曳仔嚟架嘛。」惟電視台之後亦有報道，才驚覺這位舊朋友涉殺妻的新聞，原來是真的。

舊同學均關心及協助

陳又稱，舊同學們得悉事件後，都非常關心張的情況，有人探望和到庭旁聽，亦有人寄信給張。有舊同學現為太平紳士，更協助還柙的張取得計數機，而他也覺得張是絕對值得他支持。

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指張不懂追女仔

他又透露，張讀書時家庭管教嚴，同學去打桌球、舞會，張不會出席，張亦不懂追女仔。他指張和妻子的關係起初和諧，近年的關係似乎轉差。他指張一向不提家事，但舊同學知道張和妻子的關係不太好。

張一對子女好乖好鎮定

他得悉張被捕後，也擔心起張和其子女，尤其聽聞張有自殺傾向，立即打聽張身處哪一間警署。但他到警署，未能見到對方。陳梁材亦有聯絡張的一對子女，當時子女「好乖好鎮定」，但女兒有時「眼濕濕」。

張叮囑陳找其子女飲茶

張被還柙約1個月後，陳梁材首次探望對方。當時張已平復，還對他講笑，但叮囑陳相約張的子女「飲吓茶」。在此段時間，陳梁材一直有探望張，包括在張的生日當天。他又透露，探望張期間不談論案情，只講日常生活。陳亦透露他有做有關古代聲樂「五音十二律」的研究，而張則用計數機，幫助計算出頻率。

被問及張是值得其支持，陳梁材肯定地回應：「絕對係。」又稱他很期望這位昔日同窗可盡快出獄，與家人重聚。

警方揭發案件的經過。（詳看下圖）