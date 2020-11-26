張祺忠涉殺妻｜張與妻性格南轅北轍　30年婚姻廁板橙汁電線下終結

平日謙恭有禮，與妻坐擁5個半山物業的前港大副教授張祺忠，前年一個仲夏夜裡，用電線勒死妻子，他更一度隱瞞事件。案件在高等法院審訊時，揭露這對結婚30年夫妻不為人知的一面。多名證人均指，張妻陳慧文性格霸道、易怒，不易相處。作為丈夫的張更是首當其衝，經常遭妻罵廢，甚至在子女面前罵他仆街，張亦一直啞忍。張自辯時透露，案發當晚，其妻與子女因廁板事吵架，張臨睡前為妻送上橙汁，遭妻借題責罵，之後更遭踢落床，張稱殺妻事件就是在這樣的背景下發生，陪審團今(26日)裁定張謀殺罪成。

指妻子性格開朗樂於助人

被告張祺忠(56歲)自辯時講述與其妻陳慧文(53歲)二人由相識，至最終殺妻的經過，他作證時也多會以「Tina」來稱呼妻子。張稱他在1987年在英國留學時邂逅陳，兩人翌年在英國共諧連理，於1990年代返港生活，並育有一子一女。在張褀忠眼中，妻子性格開朗，樂於助人，亦有投資心得。

會與妻一同看電影和溜狗

他形容和陳的30載婚姻生活開心，例如張平日中午會開車接送妻子往健身，自己則去游泳，兩人會一同午膳，周末時，他們會一起到數碼港看電影或溜狗。妻子下午約朋友打羽毛球，張都會開車接送，他甚至帶備電腦，在運動場邊處理自己的事務，邊等待妻子。他們的女兒作供時，也覺得其父母成日都好開心好sweet。

張祺忠稱與妻子陳慧文一起也開心，又指妻子開朗又熱心助人，惟亦對他作語言暴力多年。（資料圖片）

多名證人指陳不易相處

然而，根據曾與陳接觸的人的描述，陳不似是個容易相處的人。張有提到其妻對很多事持有「好強的觀點」，並要他人跟從她的想法，否則便會發怒和罵人。陳的胞妹陳慧賢，亦有相類的看法，亦不止一次見過其姊對張「指指點點」，相反，她覺張在其姊面前卻純如綿羊，但也曾見過張忍不住發火稱以後都不再與陳去旅行。

銀行經理覺陳霸道

見過陳數面的星展銀行經理，也對陳印象深刻，認為陳霸道、要求多，說話咄咄逼人，他指陳不斷向他施壓要求更多優惠，得知介紹客戶可獲優惠時，即致電要張即開新戶口，又要趙「飛的」到港大找張簽開戶文件，惟趙跑了一輪，只換來張禮貌的拒絕。

宿舍職員暗叫陳為天拿水

兩夫婦所住於港大偉倫堂宿舍，其職員亦曾供稱，英文名字Tina的陳並不容易相處，若遇他人逆其意思，便會「一撻就着」，因此被人在背後稱她為「天拿水」，又透露偉倫堂曾有安裝太陽能板的工程，但因陳投訴而被延誤。張與陳的一對子女亦提到父母會為小事爭吵，如開車、去什麼地方吃飯，挑起紛爭的往往是母親。

證人對張祺忠夫婦的描述。（詳看下圖）

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張稱忍受良久近年開始反駁妻子

張褀忠自辯時亦指，陳會抱怨他的工作量多和未獲升職，他雖認為妻子是出於善意，但若他不從妻子意思，妻便會發怒及罵人時，說話亦不客氣，例如會罵張「廢」、「食屎啦你」、「靠你揸兜都得啦」和「你都唔識做嘢」，甚至「仆街」，有時子女亦在場，張亦感到十分侮辱。張稱他被罵時，大多不會「駁咀」，即使發怒至手震，也只是走開。但他無意和妻子離婚。只是案發前一段時間，他也開始變得「易忟」，會反駁妻子。

妻要張給一半薪金

警方曾在張的家中找到一張似是張簽予陳的借據，上面寫著張欠陳670萬，若張未能在2018年5月31日清還，便要償還770萬元。張在庭解釋，其妻要他把大學薪金的一半給她，當時張月薪約10萬，妻認為她應取600萬元。張為此開了兩張分別寫上600萬和670萬金額的支票及該「借據」。案發前兩天，他應妻要求，寫下另一張400萬元的支票，但張指其戶口當時未有足夠資金，該3張支票應全部無法兌現。

張又指，隨著兩子女長大成人並有自己想法，亦不會再事事合陳心意，家中爭執亦漸增加，如女兒選擇的工作，以至廁所板問題，在家中都會爆發激烈爭吵。

警方揭發案件的經過。（詳看下圖）

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案發晚妻先與子女就廁板吵架

案發前不久，陳把另一物業的廁板調換到兒子所用的廁所，兒子不滿要用租客用過的廁板而向陳投訴，又用膠紙包裹把胞姐和陳在家中使用的廁所封住，並在馬桶上塗上朱古力醬以作「報復」。2018年8月16日晚，女兒返家後不滿房間被弄亂，又發現廁所被弟弄髒，陳卻絕清理，兩母女因而吵起上來，女兒最後離開。

向妻送橙汁再爆爭執

根據張自辯的說法，他在約17號凌晨時分，他臨睡前為在睡房的妻子送上橙汁，妻子卻嫌變了味，聲稱要到換貨，他向妻解釋是女兒買了另一牌子時，又問其妻是否想罵至女兒以後都不回來，卻遭妻連環反擊，又重提沒有她張不會有多間物業等，後來更把張踢了落床。

張稱他打算離開房間時，伸手入床底打算取出拖鞋，卻摸到電線，最終用電線後箍妻子的頸。他一度失去知覺，至回復意識時，妻子已死去。

辯方指張案發時受抑鬱症影響

辯方指張案發時受抑鬱症影響，或受陳激怒而殺人。而控方則不同意辯方的說法，反指他案發時沒有抑鬱症，更直指張因金錢糾紛而動殺機，趁妻子入睡時把她勒死。

無論陪審團最終接納哪個版本，張親手殺死妻子已是不爭的事實。這段經歷了30載的婚姻，誰料到會這樣終結。