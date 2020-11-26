張祺忠涉殺妻｜啞忍妻語言暴力多年終殺妻　張被裁定謀殺罪成

港大機械工程學系副教授張祺忠，涉於兩年前在其港大偉倫堂宿舍內勒死妻子，一度把其屍置在露台，期間他又陪女兒到警署報警，又與警察及家人一同找妻，惟警方最終在張於港大的辦公室內尋回其妻屍體。張被控謀殺後，在庭上稱他多年受盡霸道妻子語言虐待。有次與妻口角後遭踢落床，無意中找到電線，之後便發現其妻便死了。陪審團今以5:2大比數裁定張謀殺罪成，張聞判並無任何表情。案件押後至下周四判刑。

爭議是否受抑鬱或激怒下殺人

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。他否認謀殺罪，但承認誤殺罪，不被控方接納。此外，他亦承認1項阻止合法埋葬罪。

張在案發時為港大機械工程學系副教授，亦為偉倫堂宿舍舍監，事發後已辭職。案中不爭議張褀忠以電線勒死陳，但卻爭議他犯案是否受抑鬱症影響，或受激怒而犯案。

被告張祺忠涉嫌在大學宿舍內殺死妻子陳慧文。(資料圖片）

陳遇害前曾到銀行開戶口

案情指，陳慧文於案發前三天，先後到星展及花旗銀行打算開戶，陳並不斷向銀行職員詢問如何可獲優惠。同月16日，即陳遇害前的上午，陳與一名星展銀行的經理談及優惠時，得知推薦他人開戶有優惠，遂即要該經理到港大找張簽開戶文件。經理為想完成交易跟其指示，惟張卻拒開簽名。經理生意做不成之餘，亦有印象認為陳霸度要求多。同日下午，陳到花旗銀開戶，並存入張開出的400萬元支票，惟該支票最終因戶口金額不足彈票。

陳胞妹曾見張壓在陳身上

陳的胞妹陳慧賢，當時與其8歲女兒從英國來港，並居於張的宿舍，她在16日晚曾聽到胞姊與女兒因廁所問題吵架，至17號凌晨時分，又見張壓在其姊身上，她當時並對張及其姊在這個年紀仍親熱感驚訝。翌日醒來問張其姊去向時，張說：「你家姐好似出咗街喎。」她從此再沒見過其姊。

張翌日如常載兒子上班

同日的早上，張應兒子要求，駕車載兒子上班，之後返回住所。張翌日買了8塊白色木板，又掉去其妻的鞋及護照。其女兒於20日覺母已失聯多天決定報警，當時張有陪同，除讓警方到其宿舍查看，更陪警方看了9小時的閉路電視，並指出一名手持電話的女子是其妻。

控方證人講述事發的經過。(詳見下圖)

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警員見張推走木箱

至8月22日早上，警員張家粦到宿舍調查時見張滿頭大汗推木箱上貨車，警員還向張說：「早晨教授。」惟張未有回應，警員見該木箱上放有煮食爐及微波爐，並問張是甚麼，張對他說是大學迎新營(Ocamp)用的物品，該警員憶稱向張查問其妻時，覺張態度冷漠。

辦公室內看見木板

該警員於同月24日再到張祺忠於港大黃克競樓的辦公室查問，張祺忠改稱木箱裝著電子器材和鋁條，並稱因為之後將有機器人比賽，故把該些物品帶返大學，又稱之前的木箱已拆掉，並帶警員到另一房間看木板等。但其實該警員看到的，是張另購的木板。

再上辦公室覺有怪味

警方調查後發現，張妻陳慧文從未有離開偉倫堂，案件轉由重案組跟進。警長張紹賢於同月26日到張祺忠的住所及辦公室再調查，並問張褀忠是否「收埋」妻子，張否認並反問「點解你懷疑我？」

一眾警員之後至港大黃克競樓調查，並在張褀忠的辦公室嗅到怪味，他們曾試圖尋找氣味來源，但房內有雜物，加上沒有徹底搜查，並未有發現。相約時間，張褀忠在WhatsApp的家庭群組內發送訊息稱：「I wanna jump」。警員發現該訊息後，張褀忠變得激動，並說：「你懷疑我，我想死。」警員待他冷靜後，再到黃克競樓其中一間房，並發現木板。

屍體藏在木箱內的皮篋

同月28日，該警長再到張祺忠於黃克競樓7樓的辦公室，並發現該層傳出屍體腐化氣味。張卻指可能是死老鼠味。惟警員最終在其辦公室內發現一木箱，木箱內藏有行李篋，他們並在篋內發現陳的屍體。當時陳只穿內衣褲，頸上被兩條電線纏著。法醫林衛國指，陳因頸部受壓致死。

張祺忠自辯時講述事發的經過。(詳看下圖)

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心理學家指張妻語言暴力達虐待程度

青山醫院法醫精神科部門主管蕭慧敏，以及精神科醫生何美怡，均指張祺忠於案發時患有抑鬱。其中何美怡更指張患有嚴重抑鬱症，而且其精神狀況自2013年起已轉差，2018年情況更嚴重。臨床心理學家鄭健榮則指，陳慧文對張的語言暴力，已達致心理虐待的程度，根據世衛標準，該心理虐待已達中等至嚴重程度。

官著陪審團考慮張當時是否失常

法官在指引陪審團時指，辯方亦不爭議張妻是被張殺害，案件的主要爭議點，在於張是否被激怒，或精神失常下殺妻。如果陪審團認同的辯方說法，即張啞忍妻子多年，變得精神失常，或者在案發當日受到妻子責難，加上多年來忍受的侮辱，令他在盛怒中失去控制而殺死妻子，應判處張誤殺；若認為張是在清醒的狀態下勒死妻子，則應判處張謀殺罪成。

案件編號：HCCC292/2019