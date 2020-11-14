外界正就劏房租務管制討論鬧得沸沸揚揚，但劏房帶來的問題，又豈止租金。被譽為「平民超巿」的家興超級巿場，其中深水埗分店長年飽受樓上劏房水管滲漏連累，天花剝落，受影響範圍仿如「局部地區大雨」，員工需佈水桶陣接水，老闆甚至形容入店購物需要撐傘，情況惡劣。然而劏房業主一度拒絕開閘予政府人員調查，最終「拖死」超巿，今月底無奈結束營業，暫別一眾街坊。

一向走平價路線的家興超級市場，目前共有七間分店，分佈港九新界各區，當中深水埗分店是12年前由王重家買入新北河大廈一間兩層的商舖，二樓經營超巿，一樓則租予麥當勞，兩者面積均約5,000多呎。

受滲水影響的範圍長達30呎，仿如局部地區大雨，貨架亦現鏽迹。(莫家文攝)

王重家表示，大約2016年起，員工發現超巿部分天花及柱身出現水漬，並且有滲水情況，遂向大廈管理處反映，並且向食環署滲水辦正式投訴，其後證實漏水源頭來自樓上三樓一間面積800多呎單位，上址屬「一開三」劏房，懷疑涉及水管破裂或安裝不當滲漏，由於受影響範圍細，水漬其後斷斷續續濕透又乾涸，事件最終不了了之。

長期滲水濕到牆身生菇

直至去年底，樓上劏房漏水問題突告惡化，天花不斷有水滲落地下，甚至演變成「廣泛地區落雨」，受影響範圍廣達30多呎，延綿數個貨架，員工不得不擺設水桶陣接水應對，部分位置受長期潮濕影響，生出一整排菇菌類植物，場面蔚為奇觀。

由於長年潮濕，貨架旁邊的牆身隙縫竟生出菇菌。(莫家文攝)

「你擔遮入嚟超巿買嘢都得！」

超巿老闆王重家表示，眼見受影響區域越擴越大，不斷水長流，同一時間30多呎的貨架同時滴水，即使以水桶接水，每隔數小時便告盛滿，必須倒掉重置，根本無法擺貨做生意，其後更影響至一樓麥當勞亦告漏水，需要進行維修工程，他不得已再次向大廈管理處及食環署滲水辦投訴，獲回覆指食環署職員及保安多次到場拍門，欲入屋調查滲水源頭，其間一直無人應門，遂放在門口放下信件要求業主聯絡跟進，一直未獲回覆，情況陷入膠着。

王重家指滲水辦及管理處保安多次到涉事劏房拍門及派信，惟業主懶理，導致超巿及樓下麥當勞嚴重漏水。(莫家文攝)

由於滴水情況未有改善，加上部分漏水位置連接電線，恐長此下去會引發漏電問題，或石屎剝落傷及無辜街坊或員工，王重家經權衡下決定本月29日結束營業，並於20日開始將所有正價貨品以九折發售，答謝街坊多年支持。

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街坊不捨結業無平貨買

60多歲的梁叔屬深水埗分店的「開山老臣子」，不經不覺在上址工作了12年，他指將結束營業的告示牌放於門口後，連日有街坊過來查詢「做到幾時？會唔會喺其他地方開返？」他雖然感到不捨，但支持老闆決定，「暫時離開係無辦法，漏水漏到做唔到生意！」

由12年前開業做到最後的老臣子梁叔對深水埗分店結業感到可惜。(莫家文攝)

食環署七度派員抵單位了解不果

記者抵上址大廈的涉事單位視察，發現鐵閘緊鎖，閘內有一條長走廊，未能窺看劏房環境，但閘前貼上多張食環署通告，指曾於6至7月，稱獲授權根據《公眾衞生及巿政條例》第132章，七度派出環境滋擾調查員抵上址三間劏房拍門到訪調查，惟無人應門以致無法進入單位內，要求負責人主動與署方聯絡。資料顯示，涉事單位面積839平方呎，現任業主於2017年5月以623萬元從上手業主買入。據了解，食環署調查人員已進入部分單位調查，惟有人不合作拒開門或無人在場，致調查滲水源頭的進度受阻。

涉事劏房單位被食環署在閘前貼上多張通告，稱無法入屋調查，要求業主主動聯絡。(莫家文攝)

食環署發言人回應，由食環署及屋宇署組成的聯合辦事處（簡稱聯辦處）統一處理私人樓宇滲水投訴，聯辦處2016年及2018年曾接獲相關個案投訴，已完成調查，今年1月再獲有關投訴，懷疑滲水涉及個間分間樓宇單位，正到訪並完成大部分單位測試，若調查仍未找出滲水源頭，會委聘顧問公司會派員到涉事單位進行第三階段測試。

家興超巿位於新北河大廈二樓商舖，麥當勞位於一樓，兩者同因樓上劏房單位滲水而受害。(莫家文攝)

聯辦處或需向法庭申請手令進入單位

發言人強調，調查人員需要各方合作，以便進入投訴單位及懷疑滲水單位進測試及收集證據，以證明滲水源頭，並對拒絕合作的住戶或業主，聯辦處或需向法庭申請手令進入單位調查，所需時間因而延遲。

如在調查中確定滲水源頭，聯辦處可根據《公眾衞生及市政條例》賦予的權力向有關人士發出「妨擾事故通知」，飭令其在所指明的期限內減除妨擾。如有關業主未能於規定的期限內減除妨擾，聯辦處會考慮提出檢控。一經定罪，最高可被罰款港幣10,000元，另加每日罰款港幣200元。