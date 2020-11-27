確診大廈｜大坑豪園、公爵閣上榜　有患者報住工廠大廈

本港疫情急速反彈，衞生署昨(26日)公布新增81宗確診個案，跳舞群組則再添59名患者，累計311人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者更包括多位名媛，可見今次疫情已於上流社會蔓延。
衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分佈港九及新界，繼續有豪宅單位上榜，包括大坑豪園、畢架山新德園、何文田公爵閣、九龍塘嘉皇臺等。另一邊廂，亦有兩名住戶的報住地址是位於工廠大廈內。
此外，半山花園台再有住戶染疫，其中第二座確診人數累計6人，當中一人屬歌舞群組，今日再增一名居住第三座的確診者。
▼26/11確診者住宅名單▼
跳舞群組受影響人士繼續擴大，不少確診者居所顯示，其身份非富則貴，今日的新增患者中，一名50歲女士(#5868)居於大坑豪園、亦有69歲男子(#5879)報住畢架山新德園，另77歲男士(#5918)及73歲女士(#5919)居於何文田公爵閣；九龍塘嘉皇臺亦錄得一名35歲女確診者(#5929)。
位於半山的花園台，接連有人連環中招，除(#5557)患者屬於歌舞群組外，連日內陸續有非群組人士染疫，累計共有6名居於第二座的居民確診，今日再新增一宗確診紀錄，一名居於第三座的61歲女士(#5886)「中招」，她屬於跳舞群組。
▼確診者行蹤及到訪場所▼
除豪宅區外，確診者遍及多區，有兩名64歲的女子及男子報稱居於土瓜灣安樂工樂大廈C座，兩人同屬跳舞群組；另有20人居於公屋，包括大圍顯徑邨顯貴樓、觀塘順利邨利明樓、東涌逸東邨享逸樓等；倘分區計算，九龍城是重災區，有10名當區居民中招，包括晶苑、僑宏大廈 1 座、嘉皇臺等；其次是沙田區，共有9名確診居民，分布於銀禧花園銀禧閣、富寶花園 2 座、隆亨邨善心樓等。
▼11月26起收緊防疫措施▼
▼酒吧停業前營業情況▼
▼5000元確診津貼Q&A▼
▼21間舞室與跳舞群組有關▼