確診大廈｜大坑豪園、公爵閣上榜　有患者報住工廠大廈

本港疫情急速反彈，衞生署昨(26日)公布新增81宗確診個案，跳舞群組則再添59名患者，累計311人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者更包括多位名媛，可見今次疫情已於上流社會蔓延。

衞生防護中心晚上更新確診者住宅名單，除分佈港九及新界，繼續有豪宅單位上榜，包括大坑豪園、畢架山新德園、何文田公爵閣、九龍塘嘉皇臺等。另一邊廂，亦有兩名住戶的報住地址是位於工廠大廈內。

此外，半山花園台再有住戶染疫，其中第二座確診人數累計6人，當中一人屬歌舞群組，今日再增一名居住第三座的確診者。