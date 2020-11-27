新冠肺炎｜17宗源頭不明　旺角諸聖中學14歲男生確診　師生要檢測

本港新冠肺炎疫情持續蔓延，本港今日（27日）新增92宗確診個案，數字創第四波以來新高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，89宗本地個案當中，58名患者屬於跳舞群組，另外17名患者感染源頭不明。源頭不明患者的住址遍布各區，其中一名14歲男生就讀旺角聖公會諸聖中學，由24日開始感到不適及求醫，昨日（26日）曾經回校上課。該校需停課14天，學生和職員均需接受檢測。諸聖中學校長許華英表示，暫時只有其同校兄長及一位同學被列為密切接觸者。

旺角聖公會諸聖中學一名14歲男學生確診。（校方Facebook專頁圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日新增92宗確診個案，當中89宗為本地個案。72宗個案與早前個案相關，其中58名患者屬於跳舞群組，該群組累計367名患者確診；另外17名患者感染源頭不明。

源頭不明個案方面，17名患者包括11男6女，年齡介乎14至70歲，大部份人向私家醫生求診，6人經社區檢測中心確診。患者涉及退休人士、家庭主婦及在職人士等，住址遍布各區。其中一名14歲男生就讀旺角聖公會諸聖中學，由24日開始感到不適及求醫，25日提交樣本樽，昨日最後上學。他昨日曾到長沙灣一補習社上課，導師及其他學生均有戴口罩，無人被列為密切接觸者。

諸聖中學需停課14天，學生和職員均需接受檢測。該校校長許華英表示，暫時只有其同校的兄長，及一位同學被列為密切接觸者。

被問到有跳舞群組患者到過的竹園酒吧BandStage Live Music情況，張竹君坦言，她手上的BandStage Live Music 資料，未能包括所有到訪者，希望曾赴該處的市民，盡快接受檢測。

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