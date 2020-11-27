專訪｜港產生物技術公司研製新冠肺炎試劑　「踩過界」辦檢測中心

本港第四波新冠肺炎疫情來勢洶洶，大批市民湧到社區檢測中心接受檢測，政府宣布將會增設5間檢測中心，本周六陸續啟用，其中一間檢測中心將由「相達生物科技」及「安球醫學化驗所」聯合承辦。 相達生物科技是本港首間新冠肺炎試劑生產商，該公司創辦人及行政總裁招彥燾接受《香港01》專訪時表示，他們出售自家研發及生產的試劑盒，比現行測試的「金標準」更為準確，同時由於節省了運輸等成本，相較歐美等地的試劑更為便宜。 部分檢測中心的承辦商曾指，提供240元一次的檢測或會「蝕本」。相達作為一間生物技術公司，拓展業務、「踩過界」去承辦檢測中心，招彥燾卻自信滿滿地說這價格仍可再下調：「如果試劑係自己做，唔使依賴人哋，就可以再平啲。」

招彥燾的公司「踩過界」，由研發技術到生產產品，現時更拓展業務至提供服務。（羅國輝攝）

相達生物科技創辦人及行政總裁招彥燾表示，該公司本來主要業務是癌症檢測篩查，今年初眼見新冠肺炎肆虐，便開始研發新冠病毒核酸檢測的試劑，至今開發及生產了三款產品，可以採樣、提取、擴增病毒，換言之涵蓋到病毒檢測的所有步驟。在採樣方面，招彥燾指他們生產了一款深喉唾液和一款拭子的取樣包，樣本瓶中有溶液，可以即時把病毒殺死，但病毒的核酸仍可以在攝氏40度下保存2周。

稱假陽性比率較低

招彥燾稱，該公司的主打產品是新冠病毒核酸提取試劑盒，有別於以往以「固相提取技術」，他們使用的「液相提取技術」可以有效將病毒核酸與其他物質分離，令化驗人員收集到更多的核酸，「比金標準多10倍以上的核酸」，因此檢測結果亦更準確。部分檢測機構會錯誤地在無病者身上驗出新冠病毒，招彥燾就指相達的檢測不會有假陽性問題，他解釋，其他檢測機構為免「走漏」個案，會把儀器的靈敏度調高，反而有機會造成假陽性，「好似夜晚影相，將相機sensitivity（敏感度）較到好高，夜晚可能睇得清楚啲，但就可能有雜訊。但我哋係畀更多光線畀部機，即係核酸，所以就唔會有呢個問題。」

相達生物科技的提取試劑令化驗人員收集到更多的核酸，「比金標準多10倍以上的核酸」。（羅國輝攝）

招彥燾手持該公司的病毒擴增試劑，身旁的是擴增儀器。（羅國輝攝）

至於擴增病毒方面，招彥燾指，該公司與本地一間大學合作，研究出一把「鑰匙」，可以更精準地配對新冠病毒核酸基因排序，準確度相較現行方式高幾倍。

招彥燾認為，該公司一系列的產品有助混樣檢測時得出更為準確的結果，即使把5至10個樣本混合檢測也可，令檢測成本及需時都降低，「本身開機做100個，而家就可一次做500至1000個；本身要用1000個試劑去做（1000個樣本），混檢後就可以用100個試劑。」

彩色的是病毒擴增試劑，前面的是盛載已提取的病毒核酸碟。（羅國輝攝）

相達與「安球醫學化驗所」合作，承辦了位於荔景的檢測中心，招彥燾指，安球同時利用相達研發的自動化提取儀，提取病毒的程序減省了人手，「無用部機嘅話，4、5個人去做，而家只需一個人按一個掣，佢仲可以去做其他嘢。」

招彥燾表示，他們出售自家研發及生產的試劑盒，比現行測試的「金標準」更為準確，同時由於節省了運輸等成本，相較歐美等地的試劑更為便宜。（羅國輝攝）

相達及安球於本月初同時被政府認可為可發出健康證明的檢測機構，提供深喉唾液及拭子的檢測，檢測費用按取報告時間而定，6小時的報告定價1000元，而24小時後取報告則只需800元，已包括醫生診金在內。現時安球有能力日測8000至10000個樣本，招彥燾稱檢測能力可因應需求而提升。

招彥燾解釋，要成為政府認可的新冠病毒檢測機構，化驗室需獲得香港實驗所認可計劃（HOKLAS）的醫務化驗認證，同時通過衞生署的「QAP測試」，署方會提供5至10個樣本，化驗室檢測樣本是陰性或陽性後，署方會「對答案」，只有百分百答對「考卷」，才可通過測試。他稱，坊間不少機構無HOKLAS認證，雖然通過了「QAP測試」，仍可提供病毒檢測，但就不可發出健康證明。

由研發技術到生產，現時更拓展業務至提供服務，「踩過界」的招彥燾稱，該公司獲政府資助研發，希望為香港盡一分綿力，令港人能享有既便宜又高質的檢測。他認為，本地研發的試劑蘊含最新技術，而且成本必然比進口貨低，「佢地有品牌效應，又要運輸，有啲試劑要放係雪櫃、乾冰運嚟，我哋平幾倍。」

安球同時利用相達研發的自動化提取儀，提取病毒的程序減省了人手。（受訪者提供）

即將在檢測中心提供240元一次的服務，招彥燾豪言不會虧本，「因自家生產試劑，毋須擔心全球搶試劑、供貨不穩的問題」，「如果試劑係自己做，唔使依賴人哋，就可以再平啲。」

相達自5、6月起生產試劑盒，出售到美國、巴西、印度等20多個國家，本港亦有數間實驗室轉用，共售出數十萬份。短短兩個月內，該公司的試劑已佔本地市場近10%。招彥燾表示，該公司有能力每月生產採樣、提取、擴增三款產品各100萬份，他看好未來檢測的需求，料明年可以收支平衡。

招彥燾看好未來檢測的需求，料明年可以收支平衡。（羅國輝攝）

招彥燾稱，該公司亦著力研發一款抗原快速測試，市民可自行採樣，準確率達九成，能夠在20分鐘內取得初步檢驗結果，而價格約100元，相信吸引大眾較頻密地進行測試，彌補核酸檢測成本高、不可經常做的毛病，作為第二條檢測防線，「高危群組需定期做，或者去大型展覽、婚禮，入場前大家check一check，做咗都可以畀到信心大家。」

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