周星馳就于文鳳追討案作供完畢　千禧影迷索得親筆簽名笑逐顏開

影星周星馳的前女友于文鳳，分手後向周追7千萬分紅案繼續。「星爺」周星馳連日來在高等法院作供，今終作供完畢，惟他第三天到庭，即引來多名影迷旁聽。千禧後影迷Bosco今日（27日）趁聆訊小休時，更趁機向星爺索簽名，星爺起初表示「一陣先啦」，但Bosco面對偶像鍥而不捨，又稱自己趕時間，數次要求簽名，星爺最終也在Bosco遞上的《西遊伏妖篇2D》戲飛上簽名，Bosco獲簽名後喜若狂歡。他在庭外向記者表示，自己受星爺啟發，想加入影圈，又稱星爺真人「好nice」，出示偶像的親筆簽名時更笑逐顏開。

準備戲飛讓星爺簽名

一身黑西裝到庭旁聽案件的千禧後影迷Bosco，趁聆訊小休時，向星爺遞上《西遊伏妖篇2D》戲飛並索簽名，該部電影由星爺監製。星爺起初稍為推卻，並稱「一陣先啦」，但Bosco沒有氣餒，再問星爺索簽名，又稱自己「趕住走」，星爺不敵粉絲要求，最終在戲飛上簽名。

Bosco成功取得偶像周星馳的親筆簽名，自豪地向記者展示。(李慧娜攝)

被星爺考起幾被沒收

Bosco表示又向星爺表示第一套看周的電影是《長江7號》」，星爺即考Bosco說：「《長江7號》電影第一句對白喺咩？」Bosco沉默一會，卻未能答出，星爺即笑言：「咁攞番個簽名嚟。」二人對答引起哄堂大笑。

周星馳在法庭巧遇影迷的情況。(詳見下圖)

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自言與偶像交談非常開心

Bosco及後向記者透露，自己非首次見到星爺真人，又稱首次見星爺的場合為2017年一個電影宣傳活動，但他卻是首次與星爺交談，他覺得電影中的星爺形象搞笑，但真人卻「好nice、和藹啲」，他直言可與偶像交談非常開心。

用手機記可與星爺對話

Bosco亦透露昨日在庭外已跟星爺「傾過計」，他憶述星爺一開始以為一身黑西裝的他為律師，星爺又問他有否想過做律師，他向記者講述與星爺交談經過時，更拿出記錄在手機中的小筆記，當中記下自己與星爺的對話。

受星爺影響想當演員

Bosco又透露，自己受星爺啟發，想踏入影圈做演員，他也曾擔任過臨時演員。Bosco亦透露，星爺昨日曾問他有沒有卡片，又稱會去探望他。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

周星馳早前作供重點。(詳看下圖)

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周星馳首日作供離開法庭時曾出現混亂情況。(詳見下圖)