新冠肺炎｜瑪嘉烈護士帶子女學琴後確診　4留院嬰送檢初列陰性

新冠肺炎第四波疫情持續，衞生防護中心今日（27日）新增92宗確診個案，另有餘60宗初步確診，其中一人為瑪嘉烈醫院兒科護士。她曾於周三（25日）帶小朋友到確診教琴老師家中學習，期間沒有戴上口罩，至今日（27日）暫列為初步確診個案，相信不是院內感染；而她於上班期間曾接觸4名嬰兒，經病毒檢測呈陰性，但現時仍在觀察當中。

一名瑪嘉烈醫院兒科護士今日被列為初步確診。（資料圖片）

帶子女到教琴老師家中無戴口罩

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，該瑪嘉烈醫院兒科護士曾於周三帶小朋友到早前證實為確診者的教琴老師家中學習，期間沒有戴上口罩，至今日（27日）暫列為初步確診個案。

庾指該名護士沒有病徵，近期沒有照顧過確診者，相信不是院內感染，昨日上班期間接到通知，其小朋友需要進入檢疫中心，即時通知醫院及留樣本做測試，期後發現初步確診。

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所需照顧7名嬰兒已經出院

庾表示，該確診護士於工作期間有戴上口罩，期間曾照顧過4名嬰兒，現時有關病人列為緊密接觸者，但經初步檢查後，所有樣本均為陰性。此外，她所照顧嬰兒病房中近日有20名嬰兒曾在留醫，其中7人已經出院，現時已通知涉及的嬰兒家長到醫院檢測，以及為有關的50名工作人員進行檢測，暫時所有樣本同為陰性，病房現時暫停接收新症，並會進行徹底清潔。

另外，該護士於周三後曾與一名同事進餐，經檢測後結果為陰性。