新冠肺炎｜歌舞群組患者達367人　養和小型爆發　病人離世始確診

新冠肺炎疫情持續，本港今日新增92宗確診個案，當中3宗屬輸入性個案，當中17宗源頭不明；89宗為本地個案當中，「歌舞群組」個案新增58宗，累計達367宗。

衞生署衞生防護中心指養和醫院發生小規模爆發。患者是一名77歲女士，8月中因病在養和33樓單人房留醫，由家人及照顧者曾前往探訪。她於11月25日開始發燒，第二日出現氣促病徵，檢測樣本昨晚呈初步陽性，昨日已離世。一名曾探病家人23日出現病徵，將安排到醫院檢測，暫未有結果。

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養和醫院一名77歲留院三個月病人昨去世後，確診新冠肺炎。（資料圖片／張美蘭攝）

衞生署今日公布新增92宗確診個案，創第四波單日新高，患者年齡由2歲至84歲，涉49男43女，累計個案增至6,040宗，當中多達89宗為本地感染個案，其中72宗與其他確診個案相關，另17宗感染源頭不明；餘下3宗為輸入個案，分別由尼泊爾經杜拜、俄羅斯及巴西經瑞士返港。

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養和病人同一病房2護士初步確診

中心傳染病處主任張竹君表示，養和醫院去世病人同一個病房有13 位病人，目前正為同房病人檢測。她指，該病房於11月23日有30位員工上班，2人初步對病毒呈陽性反應，其中一位是參與搶救的護士工作及一名病房工作人員。她表示，涉事的33樓層封會閉，其他相關的職員及醫護亦要檢疫。

張竹君表示，初步調查顯示，該去世患者未與其他個案相關，她8月入院後未有離開醫院，住院數個月，可能受到探訪家人或醫護感染，不排除任何感染可能。她續指，將了解去該病者及其家人發病日期，了解是否屬感染源頭。

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養和醫院昨日指，院內一名洗腎病人在 24 日接受新型冠狀病毒測試後初步確診，但他被轉送到公立醫院後，才透露其妻子確診，與「跳舞群組」有關。張表示，正跟進調查，暫未顯示兩宗個案相關。