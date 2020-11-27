羅致光冀立法年完成劃一假期工作 料明年底交取消MPF對沖草案

行政長官林鄭月娥日前公布最新一份施政報告，勞工及福利局局長羅致光今日（27日）主持《施政報告》記者會，解釋相關部門的政策安排。羅致光強調，期望於本立法年度，完成劃一17天法定假期的立法工作。

至於對於取消對沖強積金的立法進度，他則解釋法例複雜，局方正簡化方案，期望可於明年底提交至立法會，並於2022年7月前完成。