羅致光冀立法年完成劃一假期工作 料明年底交取消MPF對沖草案

撰文：黃詠榆
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行政長官林鄭月娥日前公布最新一份施政報告，勞工及福利局局長羅致光今日（27日）主持《施政報告》記者會，解釋相關部門的政策安排。羅致光強調，期望於本立法年度，完成劃一17天法定假期的立法工作。
至於對於取消對沖強積金的立法進度，他則解釋法例複雜，局方正簡化方案，期望可於明年底提交至立法會，並於2022年7月前完成。
勞工及福利局局長羅致光（中）表示，期望於本立法年度，完成劃一17天法定假期的立法工作。（張浩維攝）
近年打工仔最緊張的議題，莫過於劃一法定假期的工作，然而對於政府提出的十年「加假」方案，勞顧會至今仍未有共識，被問及相關情況時，羅致光強調法例草擬工作會同步進行，將加倍努力達成共識，「就算共識短期未有，籌備工作都不會拖慢」，他期望於本個立法年度完成。
11月27日，（左起）黃錦星、羅致光、徐英偉出席施政報告相關措施記者會。（張浩維攝）
若容許僱員提取自己供款 屬政策大矛盾
對於早前有立法會議員提出，提早讓失業人士取強積金供款使用的建議，惟特首回應指不可行。針對相關問題，羅指不複述特首觀點，補充指若政府一方面取消對沖，一方面容許僱員提取自己的供款，在政策上是很大的矛盾。
改革長者生活津貼等工作仍在準備中
另外，特首林鄭月娥年初公布十項民生措施，包括提出改革長者生活津貼，將普通和高額津貼金額合二為一，劃一為高額津貼，並大幅調高資產上限至50萬元，惟是次施政報告未見有所著墨。羅表示，相關工作仍在準備中，故未有具體時間表，預計會於較後時間推出，但有信心可於本屆政府落實。