羅致光：社署資助設1000個有時限職位　招募青年人協助樂齡科技

勞工及福利局局長羅致光今日（22日）發布網誌指，社署透過防疫抗疫基金的撥款，資助安老及康復服務機構開設1000個有時限職位，約有100個機構接受邀請，專門聘請青年人為他們機構及員工，提供樂齡科技或其他科技產品的協助。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

羅致光在網誌介紹今日結束的「樂齡科技博覽暨高峰會2020」，他表示，長者受傷最常見的原因是滑倒或跌倒，只要有合適的輔助器材便可避免或減少意外，賽馬會捐助的樂齡科技教育及租賃服務試驗計劃，為用家以可負擔的費用租用先進器材，提升長者及照顧者居家安老的信心和能力。

他又說，長者要面對吞嚥障礙的問題，社聯大力推動「照護食」計劃，為長者提供傳統糊餐以外的選擇。他說今年展覽有亞洲美食主題館，有秋冬合時的豬腳薑醋、羊腩煲和賀節食品，以提供更多「照護食」選擇。

位於沙田及火炭的樂齡科技服務中心已準備就緒

羅致光表示，香港一直在推動樂齡科技的發展，並計劃成立兩個服務中心，包括位於沙田的賽馬會「ɑ家」樂齡科技教育及租賃服務中心與位於火炭的樂齡科技清潔及保養服務中心，方便長者和照顧者使用服務。羅致光指，早前曾探訪兩個服務中心，指一切已經準備就緒。另外，社署正透過防疫抗疫基金的撥款，資助約100個安老及康復服務機構，開設1000個有時限職位，招募青年人協助安老單位使用樂齡科技。

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