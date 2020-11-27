醫管局委任「沙士430記者會主持」鄭信恩　為新界東醫院聯網總監

醫管局今日（27日）宣布，委任現任舂磡角慈氏護養院、律敦治及鄧肇堅醫院和東華東院行政總監鄭信恩為新界東醫院聯網總監，以及現職白普理寧養中心、沙田慈氏護養院及沙田醫院行政總監文志賢為雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院行政總監，接替退休醫生崗位，二人將於2021年履新。

現任舂磡角慈氏護養院、律敦治及鄧肇堅醫院和東華東院行政總監鄭信恩，獲委任為新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監。（醫管局提供）

在2003年沙士發生期間，不時出席衛生防護中心記者會的現任舂磡角慈氏護養院、律敦治及鄧肇堅醫院和東華東院行政總監鄭信恩，獲委任為新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監，於2021年5月1日履新，接替退休的醫生羅思偉。鄭信恩於2006至2009年出任醫管局總辦事處總行政經理（聯網運作），亦不時出席記者會匯報最新情況。

醫院管理局宣布委任冼藝泉醫生為雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院行政總監。（醫管局提供）

另外，現職白普理寧養中心、沙田慈氏護養院及沙田醫院行政總監冼藝泉，獲委任為雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院行政總監，將於2021年4月1日履新，接替退休的醫生文志賢。麥志偉獲委任為醫管局人力資源主管，於2020年12月1日履新，接替2020年8月離任的醫生彭飛舟，醫管局指，麥志偉是資深人力資源管理人員，現職醫管局總辦事處總行政經理（人力資源）。