新冠肺炎｜BandStage患者檢測後4天始知確診　張竹君：通報存落差

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（27日）新增92宗確診個案，累計6,040人染疫，當中367人與跳舞群組有關。爆發小型感染的BandStage Live Music被列為強制檢測指明場所，有市民報稱曾接觸過美孚君好宴會廳人士，經檢測後要致電查詢才獲告知確診，期間4日未被送往檢疫中心。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，若檢測中心發現初步確診個案，會由中心跟進，估計是通知患者之間出現時間落差。

BandStage爆疫，曾到訪者須接受檢測。(盧翊銘攝)

有傳媒指出，有曾光顧BandStage Live Music的市民報稱，曾於酒吧與君好相關人士聊天，經檢測後要主動致電查詢始知確診，期間一直未被送往檢疫中心，逗留社區足足4日。

張竹君指出，會跟進BandStage名單，希望去過或逗留過的人盡快檢測，暫時不清楚個案情況，但指如在檢測中心檢測後有初步陽性報告，會由中心再跟進，有可能中心致電通知之間有時間落差。

有跳舞群組患者曾於上周五（20日）到訪竹園飛鳳街酒吧BandStage Live Music，當日已有最少5名顧客，以及數名表演者「中招」，BandStage Live Music負責人昨日向《香港01》表示，當天的音樂表演者曾到訪美孚君好宴會廳，而酒吧當晚共接待35至40名顧客，已通知所有會員前往檢測。

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▼多間舞室與跳舞群組有關▼