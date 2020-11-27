嶺大經濟系教授魏向東獲委任考評局秘書長　明年3月上任

經歷中學文憑試歷史科試題爭議，考評局秘書長蘇國生明年3月任期完結後離任。考評局今日（ 27日）公布，委任嶺南大學經濟系教授魏向東為新一任秘書長，將於明年3月1日正式履任。

考評局今日公布，委任嶺南大學經濟系教授魏向東為新一任秘書長，將於明年3月1日正式履任。（考評局提供）

考評局表示，早前成立的秘書長招聘委員會，經本地及海外公開招聘和嚴格遴選後，決定聘任魏向東為新任秘書長。

魏向東現為嶺南大學經濟系教授，是教育經濟學專家，同時兼任潘蘇通滬港經濟政策研究所所長及中國經濟研究部總監。他曾任嶺南大學社會科學院院長及嶺南大學持續進修學院監督兼校董會副主席，過去亦曾於英國及內地擔任教學和研究工作。

考評局主席容永祺表示，魏向東在本港高等教育界服務多年，憑藉他運用電子學習的研究，以及豐富的行政管理經驗，相信能延續及進一步提升考評局的服務。

容亦感謝現任秘書長蘇國生過去三年多的貢獻，尤其於疫情下帶領考評局順利完成今年文憑試，成為全球少數能夠成功舉辦大型公開考試的考評機構。

魏向東表示，非常榮幸獲委任秘書長的重任，十分期待考評局人員合作，繼續推動研究及考評專業發展，貫徹考評局『評核促進學習』的理念。