新冠肺炎｜一文看清步驟　醫生今始發強制檢測令　病人收SMS提示

政府刊憲，賦權註冊醫生由今日（28日）起，至下月11日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷，懷疑已染上新冠肺炎的人士接受檢測。措施實施的首日，西醫工會會長楊超發向《香港01》表示，醫生會即時將要檢測的病人資料上載至衞生署網站，病人必須在兩日內進行檢測，署方會向病人發出兩次的手機短訊（SMS）作提示，醫生亦會在病人有結果後收到SMS通知。 工會暫時未能掌握有多少醫生曾向病人發出強制檢測的書面指示，但楊超發透露有醫生仍未收到樣本瓶。他又相信，衞生署的系統能夠掌握要接受檢測的病人數目。 《香港01》已向食䘙局查詢，首日收到醫生向病人發出強制檢測的書面指示的呈報數字，暫未獲回覆。

食衞局11月28日刊憲，賦權註冊醫生至12月11日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷，懷疑已染上新冠肺炎的人士接受檢測。（資料圖片 / 羅君豪攝）

楊超發表示，昨晚（27日）在政府刊憲前已經收到衞生署送來的樣本瓶，包括50個深喉唾液瓶、50個大便樣本瓶。他今日看診時，向一名6歲的小朋友發出強制檢測的書面指示，「佢媽媽都表示明白，好合作，覺得係應該要做。」工會亦暫時未收到醫生反映，有病人不合作，不願意接受檢測。

過程複雜嗎？楊超發指，醫生會向病人解釋情況，然後填寫一份根據《第599 J章》下的「強制檢測指示」，內有清楚列出病人要於兩日限期內到衞生署轄下13間診所，或醫管局轄下47間指定普通科門診診所接受檢測，也可以到17間私院或私人化驗所接受檢測。

病人資料經衞生署網站即時呈報

「強制檢測指示」內會列明病人姓名、身份證、性別、年齡、手機、樣本瓶條碼編號、病歷或病人編號等資料，這些資料醫生亦會經衞生署網站作呈報。楊超發說：「其實都收到有部分醫生想用fax（傳真機）作呈報，咁都有啲醫生唔熟悉電腦，有啲困難。」



當衞生署收到所有資料後，病人將要在兩日內完成檢測。楊超發指，病人會在收到通知的翌日收到SMS通知，第三日也會有最後一次的通知，「如果病人去政府嘅做檢測，有結果後病人同醫生都會收到SMS通知，去私家化驗所就要拎返結果返診所。」

工會暫時未能掌握有多少醫生曾向病人發出強制檢測的書面指示，但楊超發透露有醫生仍未收到樣本瓶。他又相信，衞生署的系統能夠掌握要接受檢測的病人數目，並相信署方根據資料能夠找病人。

西醫工會會長楊超發。（資料圖片 / 林若勤攝）

措拖來得急 「上場打仗但係無武器」

另一名家庭醫生林永和也稱，他早前向衞生署訂了一套50個附有條碼的樣本樽，在今早10時收到25個，當局解釋貨量不足，明天會補派剩餘的25個。他說，有不少醫生向他透露仍然未收到有關樣本樽，形容情況像「上場打仗但係無武器」。他認為措施來得較急，起初安排較混亂也在所難免。

家庭醫生林永和。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

他又稱，今天已向5至6名病人發出強制檢測指示，他們均樂意接受，沒有出現爭拗。他希望當局盡快為醫生派第二輪樣本樽。

根據規定，任何相關人士如未有遵從指示即屬犯罪，一經定罪，可被罰款2,000元，並會收到強制檢測令。不遵從強制檢測令亦即屬犯罪，並可處第四級罰款，即25,000元，及監禁六個月。

《香港01》已向食䘙局查詢，首日收到醫生向病人發出強制檢測的書面指示的呈報數字，暫未獲回覆。

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