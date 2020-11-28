新冠肺炎｜沙田多間郵局樣本瓶半小時內派完　撲空市民：應派多啲

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，確診人數急增。政府由今日（28日）起，於全線郵政局，增設樣本收集包派發點，市民可於各郵政局辦公時間內前往索取樣本收集包。每人限取一包，費用全免。 新措施推出，吸引不少市民到郵局輪候，不過今早多間郵政局的樣本包迅速派完，不少市民撲空。於沙田中央郵政局今日有60個樣本包可供派發，惟職員指，開始派發後不久已派完，有到場後撲空的市民批評，「咁大間郵局得咁少樽，最好就派多啲方便市民啦！」

11月28日，政府於全線郵政局增設樣本收集包派發點。（高仲明攝）

全港121間郵政局，今日起向市民免費派發新型肺炎樣本收集包，每個樣本包內包括有深喉唾液樣本瓶、樣本瓶包裝袋以及樣本採集指引等。派發地點不包括流動郵政局，市民收集深喉唾液後，須將樣本在指定時間內，交回指定的47間醫院管理局普通科門診診所或13間衞生署診所，所有郵政局均不會收集樣本。另外，各郵政局每日派發的樣本收集包數量會有所不同。

《香港01》今早10時，分別前往沙田區多間郵政局，包括美林、新翠及沙田中央郵政局，3間郵政局的樣本包已派發完畢，於門外亦貼有告示，指示市民可前往醫管局轄下的普通科門診、社區會堂等領取樣本瓶。新翠郵政局職員指，該局今日有40個樣本包於早上9時半開始派發，惟郵局未開門，已見大批市民排隊等候領取樣本瓶，職員提醒記者「如果要拎，星期一早啲過嚟排」。

11月28日，新翠郵政局有40個樣本包於早上9時半開始派發。（黃金棋攝）

另外，沙田中央郵政局今日則有60個樣本包供派發，同樣一早已派發完畢。記者於門外觀察，發現不少市民未知樣本包已派完，仍前往郵局冀索取樣本瓶，記者由11時起，觀察約10分鐘，已有2名市民失望而回。撲空的市民張先生指，由於感到有少許不適，擔心有機會確診；剛巧因工作到沙田中央郵政局附近，故希望取樣本瓶檢測。他無奈稱，由於郵政局樣本瓶已派發完畢，會改到普通科門診取樽，對於到場後撲空亦難免失望「咁大間郵局得60個樽太少啦，無諗過咁快派晒！」

同樣打算到沙田中央郵政局取樽的向隅市民司徒先生指，「嚟開呢頭，所以過嚟問一問」。司徒先生表示，由於工作地點有同事曾到訪跳舞場所，同事雖已進行檢測，但為求安心，亦希望可取樽檢測。被問到為何不到普通科門診取樽，他認為因郵政局數目較多，因此較方便，惟提供的樣本包數目不足，「60個少咗啲，最好派多啲方便市民」。

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