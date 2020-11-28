新冠肺炎｜荔景社區檢測中心人流疏落　郵政局樣本瓶5分鐘派完

政府宣布增設5個社區檢測中心，以及透過全港的郵政局派發樣本瓶。荔景社區會堂的檢疫中心今日（28日）投入運作，雖然中心未提供網上預約，但最高峰僅有30人排隊，人龍在約一小時內已完全消化。負責人透露，中心共有5個採樣位置，每人只需5分鐘便完成採樣。 有市民則選擇到郵政局取樣本瓶，認為可自行決定取樣時間較方便。每間郵政局每日會有數十個樣本瓶，美孚郵政局的40個瓶，5分鐘便全部派出。

荔景社區會堂檢測中心11月28日投入運作。（ 高仲明攝）

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位於荔景社區會堂的社區檢測中心今日（28日）投入運作，由於中心要到下星期，才開始接受網上預約，暫時只能即場排隊輪候檢測，故中心在早上8時開門後，曾一度出現人龍，最高峰約有30人，但遠較其他檢測中心的人流疏落。

承辦商相達生物科技行政總裁招彥燾表示，中心共有5個採樣位置，每人採樣需時約5至10分鐘，「都預咗頭一、兩日無得預約可能會有啲混亂，但今日都好順利。」而人龍至早上10時已經完全消化。

荔景社區會堂檢疫中心承辦商相達生物科技行政總裁招彥燾，他認為今日的情況順暢。（高仲明攝）

跳舞群組患者曾到酒樓 夫婦光顧涉事食肆後感擔心

尹先生夫婦曾到過石硤尾彩龍大酒樓飲茶，「睇到新聞話有跳舞群組人嚟過嘛，咁我哋咪響應政府嚟驗。」他們指，家中有嬰幼兒故擔心，「無跳舞，飲茶咋嘛！好無奈」， 盼有檢測結果後能安心。

另外，亦有爸爸帶同小朋友及外傭到來採樣。他透露，居住的屋邨出現確診者，而檢疫中心的地點方便，認為有必要來做檢測。

尹先生夫婦曾到跳舞群組確診者到訪酒樓用膳，故特意到檢測中心採樣求安心。（高仲明攝）

郵局派樣本瓶迅速派完 向隅者盼增加數量

郵政局今日起將有樣本瓶可供市民領取，數目為每日數十個。美孚郵政局今日共有40個樣本瓶，在郵政局開門後5分鐘已經全部派出，不少市民都白行一趟。

潘小姐的媽媽居於老人院，由於下星期要轉院，需要提交陰性新冠肺炎檢測證明，故今日到郵政局了解。她說：「媽媽行唔到，所以去唔到檢測中心。唔係價錢問題，單純我拎個樽返去會方便啲。」由於郵政局的樣本瓶有限，她打算下星期提早來排隊。

林先生同樣想為家中長者領取樣本瓶檢測，他批評，郵政局派發的樣本瓶數量太少，「40個容乜易派晒，呢度有荔景邨、青荔，又有曼克頓山咁」，盼政府可以增加數量。

黃先生則指，取樣本瓶參加檢測，是為盡公民責任，但當他得悉只有40個樣本瓶後，無奈稱：「40個點排」，下星期亦未必會再到場排隊領取樣本瓶。

黃先生則指想取樣本瓶盡公民責任。（高仲明攝）

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