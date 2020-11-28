新冠肺炎｜黃埔馬會場外投注處櫃位員工初確診　周五最後上班

社會新聞
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新冠肺炎疫情爆發第四波，賽馬會一名在黃埔場外投注處工作的員工初步確診，他最後上班日期為周五（27日），他在過去14日，大部分時間在櫃位後工作。

此外，西鐵綫兆康站的站務主任家屬確診，該名員工於周五起沒有上班，現時沒有病徵。

11月28日，一名黃埔場外投注處工作的員工初步確診。（資料圖片）

香港賽馬會指，今天(28日)獲一名在黃埔場外投注處工作的員工通知，他初步確診新型冠狀病毒病。該名員工最後的上班日期為11月27日；而在過去14天，他大部分時間在櫃位後工作。

11月14日後曾訪黃埔投注處人士　馬會提醒留意健康狀況

黃埔場外投注處即時關閉，以進行徹底清潔及消毒，直至另行通知。賽馬會已經聯絡在該場外投注處工作的員工，並安排他們於今天接受病毒測試。而不論測試結果如何，該批員工需在家自我隔離14天。賽馬會提醒曾於11月14日後到訪黃埔場外投注處的顧客，須留意健康狀況，並於有需要時向醫生求診。

兆康站站務主任家屬確診

港鐵表示，接獲一名西鐵綫兆康站的站務主任通知，其家屬確診感染。該員工由11月27日起已沒有上班，現在並沒有病徵，並正在家中等待衞生署安排作進一步跟進。港鐵指，已即時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並經跟進後得知並沒有同事可能被界定為密切接觸者，會密切跟進相關同事的情況，並提供適切協助。

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