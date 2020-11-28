新冠肺炎｜黃大仙CCDC舞蹈中心有導師初確診　同街酒吧曾有爆發

涉及歌舞活動感染人數持續上升，繼早前有患者到過的黃大仙飛鳳街酒吧BandStage Live Music有爆發，位於同一條街的城市當代舞蹈團（CCDC）舞蹈中心今天（28日）在社交網站Facebook表示，一位導師昨天（27日）初步確診新冠肺炎，中心今天起暫時關閉3日清潔，並會通知曾出席相關課堂的學員盡快接受病毒檢測。

黃大仙飛鳳街的CCDC舞蹈中心有一位導師昨天初步確診新冠肺炎。（城市當代舞蹈團網上圖片）

位於黃大仙飛鳳街的CCDC舞蹈中心有一名導師，昨天初步確診新冠肺炎。該中心通告指出，涉事導師逢星期四晚上，會於該中心一號室任教舞蹈課堂，最後上課日期為上周四（19日）。該時段以外，涉事導師並無進出中心。

涉事導師曾於上周一（16日）接受病毒檢測，當時結果呈陰性，及後並無病徵。中心所有導師和學員在上課和進出中心時，均要戴上口罩，亦需量度體溫。

為安全起見，中心由今天（28日）至下周一（30日）會暫時關閉3天徹底清潔及消毒，亦安排職員接受病毒測試。此外，中心會通知曾出席課堂的學員盡快接受病毒檢測。

關閉期間，所有活動及場地預訂將會取消，而舞蹈課程將會順延。