新冠肺炎・11.29｜增115宗確診　全港學校周三起停課至聖誕假後

新冠肺炎第四波疫情持續，本港今日(29日)新增115宗確診個案，跳舞群組再增62人染疫，累計479人中招。至於其他關連個案則有23宗，輸入個案有6宗，未找到感染源頭的個案有24宗。至於近日亦有3間餐廳爆疫，分別有食客及員工確診，如果市民曾於11月15日或之後曾去過，要接受強制檢測。3家餐廳分別是：灣仔星月居、中環歷山大廈「8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA」、上環泉章居大飯店。 本月累計有26宗學校因有師生或家長確診，學界要求停課，據悉，教育局正研究日內開始停課，最快今日有公布。

【23:55】馬會宣布，所有場外投注處於12月2日起暫時關閉。

於場外投注處暫時關閉期間，顧客可繼續使用電話投注熱線，流動應用程式、網上投注區等投注。

馬會周三起關閉場外投注站 賽馬、六合彩繼續舉行受注

【23:15】漁護署，一名人員11月28日確診。該名人員在大嶼山東涌坳郊野公園管理站工作，主要負責站內的清潔工作，毋須接觸公眾。她最近一次當值日期為11月24四日，最近沒有外遊紀錄。她工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她當值期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

署方會安排與該人員共同當值的職員進行病毒測試。同時亦安排對相關工作地方進行徹底清潔消毒，有關管理站已關閉，直至另行通知，市民到訪該郊野公園不會受到影響。

【22:30】政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月15日至11月29日曾到過三間指明場所的人士（下稱「受檢人士」），須於12月三3日或之前接受病毒核酸檢測。

三間指明場所的詳情如下：

（一）星月居（地址：灣仔駱克道382號莊士企業大廈3樓）

（二）Otto e Mezzo 8½ BOMBANA（地址：中環遮打道18號歷山大廈2樓202號舖）

（三）泉章居大飯店（上環）（地址：干諾道中130-136號誠信大廈1樓及地下C號舖）

【22:07】樹仁大學表示，近日新冠肺炎疫情反彈，參照教育局最新發出的停課決定，12月2日（星期三）起，暫停本學期餘下的面授課堂，並改為網授課堂。另外，如有必要保留部分面授教學活動，例如涉及技巧或實習的評核工作，必須事前向校方申請，獲許可之後方可進行。

樹仁大學協理副校長（大學行政）張少強表示，校方明白有關應變措施會帶來不便，希望大家理解，全力支持及作出配合，以保校園安全，校方會繼續審視疫情發展，適時調整應變措施。

【22:04】九巴表示，今天接獲衞生防護中心通知，一名車長於病毒檢測結果呈陽性，目前已獲衞生署安排治療，情況穩定。該名車長在11月28日已休假，至今沒有駕駛職務。九巴已安排相關巴士、車站及車廠設施進行徹底清潔及消毒。

九巴翻查該車長在11月27日前14天的執勤紀錄和曾到過的工作場所，曾駕駛過43X、80M、85、85X、286M及289K共6條路線，已即時安排所有相關的巴士進行消毒。此外，他並沒有進入過員工休息室用膳，亦沒有與同事一起用膳。九巴會向所有車長派發「深喉唾液樣本」收集包，並鼓勵進行檢測。

九巴車長確診 過去14日曾駕43X、80M、85、85X、286M及289K線

【21:40】截至今早9時，共有11位病人情況危殆，較昨日(28日)多4人。翻查資料，該4人同為跳舞群組患者，包括曾到新蒲崗新光宴會廳的63歲男子、曾到香港仔利群商業大廈勁爆娛樂製作公司的69歲女子；另一名73歲男子雖未曾到跳舞場所，但由於與群組患者在工作上有接觸，現時情況亦惡化至危殆。4人之中，年紀最大為85歲，曾到灣仔Starlight Dance Club。

單日多4名病人危殆 全部涉跳舞群組 年紀最大85歲

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【21:30】發展局發言人表示，工務科有兩名職員的家人確診。該兩名職員的工作都不需要與公眾人士接觸，他們在政府總部西翼不同的樓層工作，最後的上班日期為11月27日。

據衞生防護中心指示，兩名職員正在家中隔離，等待安排前往檢疫中心。發展局已安排與他們有較多工作接觸的員工在家工作，並已徹底消毒及清洗有關的工作樓層。

【20:50】養和醫院表示，已安排3,200名員工接受病毒快速測試，至今已有超過2,600人完成檢測，結果全部呈陰性，已接受檢測的包括護理部1,700名員工，其餘500多人包括後勤人員的檢測將於明天完成。

養和醫院一名77歲女病人離世後確診，養和醫院事後安排全院3200名員工接受檢測。

【19:05】運輸署表示，一名工程師確診。該名人員的辦公室地點位於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座16樓，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。她最近一次上班日期為11月26日。

新冠肺炎｜運輸署工程師確診 西九龍政府合署返工 將全面消毒

運輸署該名人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施。該名人員的工作地點亦會按照中心指引安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

【18:56】消息指，政府連日來與酒店業界開會，設立指定檢疫酒店的措施，已到了最後商討階段，當局會安排特定酒店作檢疫用途，酒店亦要提供三餐。香港酒店工會指，若然消息屬實，指定酒店的員工未必願意接受高危的工作，憂慮屆時將出現停薪留職或解僱的情況。

消息：入境檢疫人士須住指定酒店、專用車輛接送 酒店供應三餐

【17:18】教育局正式宣布，因應疫情繼續惡化，將在本星期三（12月2日）暫停全港幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。至於提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）則暫停面授課堂兩星期。

教育局發言人説，理解學校需在暫停面授課堂前作一些安排，包括學生在家學習、小六呈分試及畢業班的學習情況，明日將發信通知學校相關細節安排，以讓學校盡早作好準備。

新冠肺炎｜教育局：全港學校周三起暫停面授課 直至聖誕假期開始

【17:10】消息指，教育局將宣布全港所有學校，將於周三開始全面停止面授課程，直至聖誕假期後。

教育局今日（29日）宣布，周三（12月2日）起暫停全港幼稚園、中小學（包的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。（資料圖片）

【17:00】張竹君坦承，現時疫情確診個案上升嚴峻，情況似乎比第三波疫情「更劇烈」、「深入各階層」，出現跳舞群組、唱歌群組等，除了曾到過不同處所，亦有人會教琴、去社區中心教學等，涉及的市民層面多，希望全港市民齊心抗疫減少外出，亦認同防疫措施越嚴越好。

她又指，今日本地無源頭個案，分別：#6132、 #6133、 #6134、 #6150、 #6153、 #6159、 #6163、 #6164、 #6170、 #6173、 #6179、 #6187、 #6189、 #6192 、#6193、 #6194、 #6205、 #6206、 #6214、 #6218、 #6229、 #6230、 #6231、 #6235。

張竹君再呼籲，不少個案涉及好多家庭主婦，部份人亦報稱很少出街， 但個別個案多活動 例如打麻將、食飯，希望市民可重新考慮，家庭聚會、朋友聚會等，由於疫情比較嚴重，希望大家考慮取消。

【16:55】張竹君指，3間新上榜要強制檢測的食肆，要再點算有多少食肆員工、食客是緊密接觸，她坦言如果員工及食客都染疫，情況令人擔心，因為若只是員工中招可能只因為聚餐感染，但現時員工及食客都中招，可能在場所在傳播鏈，但未知感染源頭，加上有食肆清潔員工可能在樓面或其他範圍。現時三間食店加起來大概有10多宗個案，涉及範圍較多，情況較令人擔心，故三間食肆要關閉，大部分員工要送去檢疫中心。

【16:45】庾慧玲指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報125宗個案，有12名病人康復出院，至今累計5,339及1名疑似確診病人出院。截至今早9時，至今有642名確診病人分別在醫管局20間醫院及亞博館社區治療設施留醫。其中有11人危殆，3人情況嚴重，628人情況穩定。

新冠肺炎｜聖嘉勒小學學生確診 家人就讀聖保羅男女中學也需停課

庾慧玲又指，屯門醫院一名69歲、被衛生署列為初步陽性的女病人，於11月26日入住隔離病房，而病人早於11月24日已去元朗社區檢測中心接受測試，她入住屯門醫院後醫，院方收到衛生署通知是初步陽性，曾為她抽取鼻咽及痰的樣本測試，當時呈陰性，亦無病徵﹐基於檢測結果，女病人已於11月27日下午出院，出院後病房再收到通知，指檢測中心的測試結果顯示該女病人仍是陽性，病毒CT值大過30，故今早再返回屯門醫院試，結果發現鼻咽咽喉拭子仍是陰性，現於屯門醫院隔離病房獨立病格留醫，24小時之後會再測試，屯門醫院對引起不便致歉。

女子社區檢測陽性入屯院 再驗陰性准出院 衞生署確認陽性又入院

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲會見傳媒，交代最新疫情。

張竹君指，截至今日凌晨，本港新增115宗確診個案，累計6239宗個案。其中，跳舞群組再添62人染疫，即已合共有479人中招。

至於其他關連個案則有23宗，輸入個案有6宗，未找到感染源頭的個案有24宗。

張竹君，近日新增群組曾於3間餐廳進食或工作，如果市民曾於11月15日或之後曾去過，要接受強制檢測。3家餐廳分別是：灣仔星月居、中環歷山大廈「8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA」、上環泉章居大飯店。

此外，個案編號#6133，是一名聖嘉勒小學學生，全校師生都要停課接受檢測，由於家人在聖保羅男女中學上課，該校亦要停課等候檢測結果。

新冠肺炎｜增115宗上環泉章居等3食肆爆疫 張竹君：比第3波劇烈

而東華三院方樹泉日間湩動宿舍，有一名員工確診(#6179)，另有一名院友確診，近50名宿友及員工都要檢疫隔離。

張竹君又指，暫錄得逾50宗初步確診個案。在初步確診個案中，有一名東華三院的中心照顧員初步陽性，衞生防護中心會派發樣本予院友及工作人員測試。由於該照顧者的部份緊密接觸者，是一名在祖堯天主教小學上學的學生，故學校亦要暫時關閉，等候緊密接觸者檢測證明陰性才會重開。

另有初步確診個案涉及東華三院何玉清翠柳頤庭，會到院舍留樣本瓶予員工及院友檢測。

東華三院何玉清翠柳頤庭有照顧員初步確診。(社署網頁圖片)

【16:25】消息指，今日（29日）將公布昨日錄得超過100宗確診個案，大概有114宗，是第四波首度「破百」，創下近4個月新高，是本港新冠肺炎疫情第14個「破百日」。

新冠肺炎｜消息指今增逾百確診 第14個「破百日」 1病人可傳3人第三波疫情在6月下旬爆發，7月19日出現疫情以來首個「破百日」，錄得108宗，之後由7月22日起，連續12日新增個案破百，的士司機及他們常到的茶餐廳爆疫，牽連慈雲山一度成為「疫區」，而慶回歸、貨櫃碼頭群組亦造成多人染疫，到7月30日創下149宗單日紀錄，直至8月3日才回落至百宗以下。疫情久未斷尾，至近日再爆發「跳舞群組」，病毒於上流社會之間迅速擴散，地區多名參與酒樓跳舞活動市民「中招」，形成本港最大感染群組。

【16:20】政府最近已陸續增加社區檢測中心，其中位於粉嶺和興社區會堂的社區檢測中心今日首日投入運作。市民如想做病毒檢測，目前有至少六個途徑，其中政府提供的服務免費，但要獲證明書，則需到指定社區檢測中心付費進行。

免費與收費檢測中心 索取樣本瓶 一文看清6個途徑

Physical舒適堡有瑜珈師初步確診。(勞顯亮攝)

【15:50】舒適堡Physical健身中心表示，一位課堂瑜珈導師已初步確診，該名導師於11月23日下午1點至3點30分在銅鑼灣分店上課，11月24日晚上點至9點30分於樂富分店上課，並於11月25日上午10點至11點在沙田分店上課。舒適堡指該導師上課時有戴口罩，並與學員保持社交距離，沒有客人是緊密接觸。上述3間分店會即時關閉，而全線團操課堂會暫停3天，12月3日恢復。

【15:40】醫管局主席范鴻齡今日（29日）在電台節目表示，為避免再次削減非緊急服務，醫管局已啟用亞博館社區治療設施，提供1,900張病床，接收18至60歲輕症患者。他又預料正在興建的臨時醫院會在農曆新年前後啟用，額外提供800張病床。

范鴻齡料農曆新年前後啟用臨時醫院 冀不用削減非緊急服務

▼粉嶺和興社區檢測中心首日（29/11）運作情況▼

停課｜至少26校有師生家長確診 消息：教育局最快今宣布停面授

【14:53】新冠肺炎第四波疫情嚴峻，消息指今日新增大概114宗確診個案，過去一周亦已新增563宗個案，情況令人擔憂。繼上呼吸道感染爆發後，新冠肺炎緊隨殺入校園，今個月至少26間學校因有師生或家長確診，相繼要停課最長14日。

兩大教育團體教聯會及教協都促請全港停課，消息指教育局正研究本周內停課，最快今日宣布，料會有數日讓學校準備，會如過去停課時間，學校改為網上授課。

德望學校中學部一周內有家長及學生確診，學校本周一起停課14日。（資料圖片/陳晶琦攝）

【14:20】消息指，鑑於本港疫情惡化，兩大教師工會教聯會及教協都促請全港停課，教育局研本周內停課，最快今日宣布，料會有數日讓學校準備，會如過去停課時間，學校改為網上授課。

新冠肺炎｜港大孔繁毅：若單日確診持續逾百 應考慮停課

【14:15】香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅認為，確診數字有滯後情況，還要看未來數天的數字發展，當務之急要切斷傳播鏈。被問及現時應否全面停課，孔繁毅認為，現時圍堵策略仍然有效，若持續每日錄得過百宗確診個案，當局則應考慮停課，全港學校提早放聖誕節假。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅（右）認為，確診數字有滯後情況。（鄺曉斌攝）

【14:05】徵教署公布，勵敬懲教所昨晚（28日）得悉一名更生事務組懲教人員初步確診。署方指，該名懲教人員最近一次上班日期為上周二（24日），於同日接獲衞生防護中心通知，她於上周休假期間前往外間醫院探病，同一病房有病人其後證實確診，她因此被介定為密切接觸者，翌日（25日）她被安排入住竹篙灣檢疫中心接受檢疫，並於昨晚獲通知初步確診，目前正在東區尤德夫人那打素醫院接受治療。

新冠肺炎｜葵涌勵敬懲教所人員初步確診 曾到醫院探病

署方表示，她最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。懲教署於周中得悉該名懲教人員被安排入住檢疫中心後，已即時安排院所內所有在囚人士及有密切接觸職員進毒病測試，全部樣本測試結果均為陰性。

勵敬懲教所一名更生事務組懲教人員初步確診。（懲教署短片截圖）

【13:43】立法會教育界議員、教協副會長葉建源促請政府宣佈中小學停課。他稱一直認為停課的決定應基於醫學和公共衛生考慮，當局應該聽取相關專家的意見作出決定，但這次疫情的嚴峻程度已是人人都可看得到，至今仍未看到政府積極處理。目前中學和高小合共數十萬師生，每天的交通和在校的時間都有相當的風險，萬一學校成為疫情爆發和傳播的處所，後果將不堪設想，教育局也難辭其咎。

葉建源稱，相信學校和師生在這段時間已經有充分心理準備，當局亦應就各項安排，特別是考試作彈性處理，促請當局勿再拖延。

【13:15】多間學校有師生或家長確診新冠肺炎，教聯會指社區出現愈來愈多源頭不明個案，情況相當嚴峻，第四波疫情來勢洶洶，促請教育局以師生健康為首要考慮，盡快宣布全港學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情。

與此同時，不少小學現正安排小六生應考呈分試，而中學則為中五及中六生進行考試。為免影響進度，教聯會呼籲當局容許學校在做好防疫措施的情況下，彈性安排相關考試。

新冠肺炎｜粉嶺檢測中心開放 曾到彩龍皇宮市民到場檢測：好怕死

【13:00】新冠肺炎疫情反覆，第四波的確診個案日增未有回落之勢，政府陸續增加社區檢測中心，當中位於粉嶺和興社區會堂的社區檢測中心今日（29日）首日投入運作，但早上僅少量市民到場進行檢測。

記者於大約九點到達中心，現場未見有市民排隊，市民可直接入內進行檢測，有曾到黃大仙彩龍皇宮大酒樓的婦人到場進行檢測，指自己「好怕死」，但認為跳舞對健康有幫助；此外亦有醫院員工到場進行檢測。對於政府推出的安心出行應用程式，有市民指對科技不熟悉，只可以自行用簿記錄曾經到過的地點。

年屆73歲的葉婆婆表示，於上星期曾到訪位於黃大仙彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓跳舞，期間有戴口罩跳舞。(王海圖攝）

【12:45】消息指，今日新增大概114宗確診個案，是8月1日錄得125宗以來新高，為本港疫情第14次錄得單日超過100宗，最多一日為7月27日，多達145宗，首個「百宗日」為7月19日，有108宗。

新冠肺炎｜個案不斷升 許樹昌建議學校停課 食肆晚上10時關閉

【12:24】第四波疫情來勢洶洶，本地個案不斷上升。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（29日）建議收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆應晚上10時停業，公務員在家工作等，透露當局即將有新一輪公布。他又預料，今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。

【12:11】消息指，今日新增超過100宗確診個案。



【11:00】德望學校中學部校長向家長發通告指，學校中六級有學生初步確診，雖然學校過去數天已進行全面清潔，但為安全起見，明日起暫面授課堂。



【10:50】第四波本地個案不斷上升，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆應晚上10時停業，公務員在家工作等，透露當局即將有新一輪公布。他又預料，今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。

新冠肺炎｜羅致光：明公布強制院舍員工檢測 拒遵從或不能上班

【08:50】新冠肺炎疫情再次反彈，本地個案不斷飆升。勞工及福利局局長羅致光今日在商台節目《政好星期天》中表示明天政府將會發出公告，要求安老院舍員工，在12月14日之前必須進行強制病毒檢測。羅致光並指，今次會以鼻咽拭子採樣方法進行，員工可以到社區檢測中心、或自行在私營機構進行檢測，若有人不做檢測，會先勸、後懲罰，之後或會考慮強制不讓他們上班。

▼荔景社區會堂的檢疫中心首日（28/11）運作情況▼

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▼米芝蓮餐廳8½廚師確診▼

確診大廈食肆｜增八餐廳上榜 患者曾去觀塘ClubONE、流浮山酒家

【01:00】本港第四波疫情持續，周六（28日）公布新增84宗確診個案，當中3宗是輸入個案，81宗是本地個案。而本地源頭不明個案急升至27宗。衞生署衞生防護中心晚上更新確診者潛伏期行蹤表，有七間餐廳「上榜」，包括流浮山海灣海鮮酒家、黃金海岸酒店聆渢咖啡八食廳、觀塘會所一號（ClubONE）。

▼竹篙灣檢疫中心現場情況▼

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昨日重點：

新冠肺炎｜米芝蓮餐廳8½廚師確診 劉鎮漢：樓面初確診四人待複檢

仁濟職員漏看陽性報告 醫院兩度檢測呈陰性 女患者一度送普通房

新冠肺炎｜一文看清步驟 醫生今始發強制檢測令 病人收SMS提示

新冠肺炎｜今增84宗、源頭不明急增至27宗 嘉諾撒書院須停課兩周

林鄭稱地區爆疫會派警方封區強制檢測 許樹昌：似慈雲山或需要

▼11月26起收緊防疫措施▼

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▼亞洲國際博覽館社區治療設施在11月25日起重新啟用▼