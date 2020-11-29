調查：近四成受訪學生誤認電子煙危害較低　護士指戒煙同樣困難

立法會今年11月就禁售電子煙、加熱煙產品的《2019年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》，成立法案委員會。3個胸肺科相關組織一項調查顯示，近四成受訪中小學及大專生不知道或以為電子煙較傳統煙的危害較低。醫生警告，大部分電子煙及加熱煙均含有尼古丁，容易損害青少年腦部發展，美國有研究更顯示，吸食電子煙的年輕人感染新型冠狀病毒肺炎的風險高出5倍。 醫管局戒煙輔導中心護士表示，有吸食電子煙的個案經驗顯示，其「煙癮」不亞於吸食傳統煙人士，戒煙治療時存在同樣困難，不會更容易戒。

香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院（港澳分會）今年6月至9月，以網上問卷形式訪問311名中小學及大專生。結果顯示，36%受訪者不知道或誤以為電子煙對身體的危害較傳統煙低。32%受訪學生不知道或誤以為吸食電子煙沒有二手煙問題。



美國曾有一名少年因長期吸電子煙 最終需移植雙肺

胸肺科醫生李文寶表示，美國疾病控制與預防中心（CDC）去年10月將電子煙引起的肺病命名為EVALI，截至今年2月共錄得2,807宗相關個案，當中68宗個案患者死亡；另有一名17歲美國少年因長期吸食電子煙，導致肺部嚴重受損，最終需雙肺移植。他引述《新英倫醫學雜誌》一份分析指，EVALI病人的肺部組織含有一種電子煙添加劑「維生素E醋酸酯」。

湛紫芬表示，年輕人容易受朋輩影響從而吸食電子煙，但18歲以下青少年不能適使用尼古丁補充劑作戒煙輔助。（鄺曉斌攝）

美研究指吸電子煙患新冠肺炎機會 較他人高5倍



香港胸肺基金會主席陳偉文認指出，吸食電子煙會影響呼吸道細胞結構及拘捕免疫能力，增加呼吸道感染風險，當中包括新型冠狀病毒。他引述美國史丹福大學的研究指，吸食電子煙的年輕人，感染新冠肺炎的風險較非吸食者高出5倍；同時吸食傳統煙及電子煙的人士，感染風險較非吸煙者高出7倍。

事實上，電子加熱煙吸食者在戒煙時，所遇上的困難不會比戒傳統煙低。醫管局戒煙輔導中心護士湛紫芬引述，曾有一名吸食傳統煙逾20年的30多歲男士，近兩年因為電子煙的煙味較輕因而轉食，但家中迎來新生命後，他決心求助戒煙。

香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院（港澳分會）一項調查顯示，36%受訪者不知道或誤以為電子煙對身體的危害較傳統煙低。（鄺曉斌攝）

然而，該名男士對尼古丁的依賴程度達9分（10分為滿分），顯示煙癮極深。輔導中心提供戒煙香口膠、戒煙貼等尼古丁補充劑，以及透過正面鼓勵協助對方戒煙，但過程十分難捱，以頭一個月最困難。他在戒煙途中，曾有一次特別難耐，因而吸食一支電子煙，透過電話介入輔導後，至今一年多已沒有再吸食。

湛紫芬認為，年輕人容易受朋輩影響從而吸食電子煙，但18歲以下青少年不能適使用尼古丁補充劑作戒煙輔助，她期望透過加強教育，減低青少年的吸煙率。