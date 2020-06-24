禁電子煙草案中止審議　吸煙與健康委員會憂暑假成真空期

本港最新公布的吸煙率上升，加上立法會審議禁止電子煙草案的委員會早前決定停止工作，吸煙與健康委員會聯同家長及教育界代表認為情況令人關注，擔心越來越多中小學生使用電子煙、加熱煙和水煙等另類吸煙產品。 吸煙與健康委員會主席鄺祖盛表示，非常遺憾審議工作停止，令草案胎死腹中，擔心學生在即將來臨的暑假吸食另類煙，促請政府全面禁止另類煙。 食物及衞生局局長陳肇始出席一個戒煙活動時表示，擔心和關注吸煙率上升，立法會中止審議草案但政府仍會繼續宣傳教育公眾，將會在下屆立會盡快再提交草案。

吸煙與健康委員會聯同家長及教育界代表認為情況令人關注，擔心越來越多中小學生使用電子煙、加熱煙和水煙等另類吸煙產品。（歐嘉樂攝）

最新公布的吸煙率上升了0.2個百分點至10.2%，吸煙與健康委員會聯同家長及教育界代表在全禁另類煙記者會上，表示關注本港吸煙情況。

吸煙與健康委員會主席鄺祖盛表示，吸煙習慣成為常態，吸食電子煙和加熱煙人數在兩年間有明顯增長，控煙工作響起警號。他又說非常遺憾立法會在缺乏時間下停止審議工作，令草案胎死腹中，擔心學生在即將來臨的暑假吸食另類煙。暑假在即和立法會停止審議草案造成立法真空期，業界或趁機入侵年輕人市場，吸引學生吸煙。

吸煙與健康委員會主席鄺祖盛表示，吸食電子煙和加熱煙人數在兩年間有明顯增長，控煙工作響起警號。（歐嘉樂攝）

香港大學早前的一項調查發現約兩至三成從不吸煙的中學生分別透過加熱煙和電子煙開始吸煙，有超過七成吸食另類煙的中學生同時吸食傳統香煙，成為雙重吸煙者。

中小學生吸煙情況令學界憂慮，香港津貼中學議會義務司庫譚劍虹校長表示，提出禁電子煙多時，可惜只問樓梯響，現時學生容易從網上和社交媒體購買電子煙和加熱煙，煙類產品時尚，且有不同口味，令學生減少對它們的戒心。家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊表示，有調查反映大部份家長贊成全面禁止電子煙和加熱煙。

成功戒煙的柯先生曾經試過吸食電子煙，但因電子煙味道淡令他吸食次數更頻繁，最後再次吸食傳統香煙，成為雙重用家。他呼籲市民不要嘗試電子煙和加熱煙，認為無助戒煙，最有效的戒煙方法是做運動。

鄺祖盛促請政府全面禁止另類煙，盡快向立法會提交草案，建議大幅增加煙草稅、擴大禁煙範圍和上調合法吸煙年齡等政策，希望政府訂立無煙時間表。

食物及衞生局局長陳肇始出席一個戒煙活動時表示，對於禁電子煙草案中止審議工作感到非常失望和遺憾，認為是錯失防止新型煙草產品在本港植根的機會。她表示擔心和關注吸煙率上升，中止審議草案仍會做公眾教育，政府將會在下屆立法會盡快再提交草案。