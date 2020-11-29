新冠肺炎｜葵涌勵敬懲教所人員初步確診　曾到聖保祿醫院探病

本港新冠肺炎持續，懲教署公布葵涌勵敬懲教所昨日（28日）得悉，一名更生事務組懲教人員初步確診，她上周二（24日）最後上班，同日獲衞生防護中心通知，她曾探病的聖保祿醫院，同一病房有病人確診，因而被列為密切接觸者，於上周三（25日）被後送往竹篙灣檢疫中心。懲教署已安排院所內所有在囚人士及有密切接觸職員進行毒病測試，全部樣本測試結果均為陰性。

勵敬懲教所一名更生事務組懲教人員初步確診。（懲教署短片截圖）

該名初步確診患者為勵敬懲教所更生事務組懲教人員，她上周二最近一次上班，同日接獲衞生防護中心通知，她上周休假期間曾前往聖保祿醫院探病，同一病房有病人其後證實確診，她因此被介定為密切接觸者，於上周三被安排入住竹篙灣檢疫中心接受檢疫，並於昨晚獲通知初步確診。

目前該名懲教人員正在東區尤德夫人那打素醫院接受治療，她最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

職員及在囚人士檢測陰性

懲教署稱，於上周中得悉該名懲教人員被安排入住檢疫中心後，已即時安排院所內所有在囚人士及有密切接觸職員進行毒病測試，全部樣本測試結果均為陰性。

懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，院所亦即時對相關地方進行徹底清潔消毒，並會安排院所內所有職員及在囚人士再次進行病毒測試。

懲教署表示，高度關注新冠肺炎情況，所有人員均高度警覺，嚴格遵照有關處理傳染病的衞生指引既定機制，防止傳染病蔓延，並採取一系列防疫消毒措施，當中包括規定人員上班前及工作期間須量度體溫及戴口罩，並在所有辦公地方定期進行消毒清潔工作。管方已提醒所有人員及在囚人士如出現不適症狀，必須馬上求醫。

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