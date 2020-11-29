新冠肺炎｜增115宗上環泉章居等3食肆爆疫　張竹君：比第3波劇烈

第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（29日）公布新增115宗確診個案，除了6宗輸入個案外，其他本地個案中有24宗為源頭不明個案。跳舞群組再增62宗，累計達479宗。今日暫錄得50多宗初步陽性個案。

防護中心傳染病處主任張竹君公布，多了3個群組感染涉及3間餐廳，合共涉及十多名員工及食客，分別為灣仔駱克道莊士企業星月居、中環歷山大廈的米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」、以及上環泉章居大飯店。她表示，假如市民於11月15日或之後曾光顧三店其中一間，都應盡快接受檢測，當局之後亦會發通告，推出強制檢測。

第4波比第3波更加劇烈，深入每個階層及地方。 張竹君

張竹君：員工及食客均感染令人比較擔心

張竹君表示，如只有食客或員工感染，可能源於聚餐後感染，過往都曾發生，但兩者同時確診，就比較擔心，可能代表該處有傳播鏈，涉及範圍較廣，但未知感染源頭，加上有食肆清潔員工可能在樓面或其他範圍。她表示，3間餐廳均已關閉，合共涉及十多名員工及食客確診，情況較令人擔心，大部分員工亦已送到檢疫中心。

至於3間食肆是否有關連，她笑說除了都在港島（灣仔、中環及上環）外，暫未找出流行病學關聯，但現時整體確診個案多，不排除有個案曾到餐廳，只是仍未找出；而且跳舞群組規模大，亦有可能由此引發。她表示，之後需作基因分析了解源頭。

星月居主打粵式私房菜，食客需要提前預約。(星月居官網圖片)

張竹君又稱，不少個案涉及家庭主婦，部份人雖報稱較少外出，但個別個案參與不少活動，例如打麻將、聚餐，由於疫情比較嚴重，希望市民可考慮取消家庭聚會、朋友聚會等。假日滿街都是人，張竹君警告「第4波比第3波更加劇烈，深入每個階層及地方」，又呼籲「大家要返屋企，盡量少出街」。

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