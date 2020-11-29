運輸署工程師確診　漁護署東涌坳郊野公園管理站職員中招

運輸署今日（29日）公布，一名於西九龍政府合署工作的女工程師確診，她最近一次上班日期為上周四(26日)，其工作樓層並非公眾樓層，不對外開放。署方會安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。 發展局有兩名職員的家屬確診，二人於政府總部上班，正在家中隔離，等待安排前往檢疫中心，與他們有較多工作接觸的員工已安排在家工作，並已徹底消毒工作樓層。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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運輸署發言人表示，該名人員的辦公室地點位於九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座16樓，署方會繼續積極配合衞生防護中心的檢疫措施。該名人員的工作地點亦會按照中心指引安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

發言人表示，運輸署在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強。運輸署亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。運輸署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。



漁農自然護理署晚上表示，一名負責大嶼山東涌坳郊野公園管理站清潔的人員於昨(28日)確診。發言人表示，她工作時毋須接觸公眾，最近一次當值日期為11月24日，最近沒有外遊紀錄。她工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她當值期間一直有進行體溫探測，體溫正常。」

發言人指出該署會密切配合衞生防護中心進行的流行病學調查，並會安排與該人員共同當值的職員進行病毒測試。同時亦安排對相關工作地方進行徹底清潔消毒，有關管理站已關閉，直至另行通知，旅遊人士到訪該郊野公園不會受到影響。

漁護署將繼續加強所有工作地點的消毒清潔工作，並提醒所有職員繼續嚴格遵守衞生防護中心發出有關處理傳染病的衞生指引，職員如身體不適，必須馬上求醫。

發展局亦表示，有兩名在政總上班的職員家人染疫，強調兩人的工作毋須與公眾人士接觸，並在政府總部西翼不同的樓層工作，最後上班日期為11月27日。

發言人續指，根據衛生防護中心指示，兩名職員正在家中隔離，等待安排前往檢疫中心。局方已安排與他們有較多工作接觸的員工在家工作，並已徹底消毒及清洗有關的工作樓層。

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▼酒吧停業前營業情況▼

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▼5000元確診津貼Q&A▼

▼21間舞室與跳舞群組有關▼