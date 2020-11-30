新冠肺炎．11.30｜增76宗確診　曾到訪上環星月樓須強制檢測

本港疫情急劇惡化，本港今(30日)新增76宗確診個案，跳舞群組則增至520人染疫，累計增至6,315宗。 行政長官林鄭月娥宣存，周三(12月2日)起，會收緊防疫措施，包括重推二人限聚令、食肆晚上10時後禁堂食、關閉卡拉OK、泳池、麻雀館等，另亦會研究「倍增」違禁令的罰則。 衞生防中心則表示，11月中後去過上環星月樓的市民，都要接受強制檢測，因該處已錄得食客及員工染疫。

新冠肺炎｜工展會傳急煞停 廠商會周二交代

【23:45】港府今日宣布再收緊多項防疫措施，娛樂場所周三（12月2日）起需關閉，有傳原定於下月12日開鑼的工展會將急需煞停。廠商會回覆查詢時表示，留意到特區政府已公布，公共娛樂場所須按照最新的第599F章《預防及控制疾病（規定及指示），關閉14天，廠商會將於明日（12月1日）交代最新安排。

新冠肺炎｜袁國勇：抗疫馬拉松只跑了一半 最快明年底才完成打針

【23:42】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇受訪時表示，他一直提醒大家做好防疫建議，但市民也不太聽話；跳舞群組在全港四圍去，導致病毒擴散得快。他又說，起碼在明年底才可能讓全港市民完成接種疫苗，「仲有成年嘅馬拉松要跑，依家只係跑咗一半」，著市民有心理準備繼續抗疫。

仲有成年嘅馬拉松要跑，依家只係跑咗一半。 袁國勇教授接受有線電視訪問

【22:20】康樂及文化事務署發言人表示，知悉有確診者日前曾到訪何文田游泳池，署方隨即安排進行全面徹底清潔和消毒。何文田游泳池明日（12月1日）上午6時30分起暫停開放，下午6時重開。

【21:21】食物及衞生局今日公布會就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的指明刊憲，由12月7日起將羅馬尼亞加入指明極高風險地區，以更有效應對疫情。

【21:16】中文大學宣布由星期三開始實施特別上班安排。各部門/單位會檢視及維持必須及主要服務。除了提供必須及主要服務的人員外，可於辦公地點外處理工作的教職員將會輪班或者在家工作，有關安排暫定實行兩星期至12月15日，大學屆時會再檢視情況。個別部門/單位主管將另行通知員工有關出勤、在家工作或輪值的詳細安排。

校方表示，大學現時採用「混合教學模式」，大部分面授課堂均可視乎需要而同時以線上模式進行。除少部分科目外，考試亦將以線上模式爲主，有關詳情將由相關部門另發電郵通知老師及學生。

新冠肺炎｜政府統計處：無工作青年倍增至7.8萬 佔失業大軍三成

【21:14】本港疫情持續接近一年，經濟市場大受影響，第3季失業率經調整後錄得6.4%，共有25.98萬人失業，失業率見近16年新高。政府統計處今（30日）公布第3季勞動人口、就業、失業及就業不足的統計數字，男性的失業情況較女性嚴重，20至24歲青年更是重災區，共有4.45萬人正失業，按年增加近倍，其次則是25至29歲群組，3.37萬人失業，較去年同期增加一倍。即20至29歲失業青年合共有7.82萬人，佔失業人數三成。

新冠肺炎｜患者曾赴東區醫院牙科診所 明與柴灣牙科診所一同關閉

【23:36】本港新冠肺炎第四波疫情蔓延，衞生署今日（30日）表示，一名確診者曾於本月26日到訪東區醫院口腔頜面外科及牙科診所，其後於28日確診。由於該診所與柴灣政府牙科診所共用一個候診室，該兩間診所明日（12月1日）將關閉消毒，診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

【22:28】政府指令海洋公園周三起停業，直至另行通知。園方公布，所有12月2日至15日期間的網上預約及原有活動安排將會取消，已於公園售票處或官方網站購買受影響日期之入場門票或報名參加公園活動的訪客，可保留相關門票及登記確認通知書，日後直接聯絡公園換票或退款；經由公園正式授權旅行社或其他正，式授權銷售平台購入門票之訪客，公園將協助提供換票或退款資料。

【20:25】養和醫院早前一名病人在離世後確診新冠肺，院方自行安排3,200名員工接受2019冠狀病毒抗原快速測試，今日完成，院方稱結果全部呈陰性，稍後亦會定期為所有員工進行病毒抗原快速測試，以保障員工及病人的安全。至於正留在原有房間接受強制檢疫的病人，病毒測試結果全部呈陰性，目前情況穩定。

限聚令｜食肆周三起晚10時停堂食 旺角食肆料失兩類客生意減半

【20:23】第四波疫情爆發，政府今日（30日）公布進一步收緊防疫措施，食肆由周三起（12月2日）晚上10時停堂食，每枱人數亦由最多4人收緊至2人。有食肆店主大感無奈，「我哋香港人完全無得say」，直言過去大半年疫情反覆，已多月處於虧損狀態，相信收緊措施後，生意額會減少一半，冀政府推出新一輪針對餐飲處所的資助。

【18:05】張竹君指，上環星月樓暫時有1名職員及2名食客確診。至於一名九巴車長確診，她指乘客的感染風險不高，但倘有憂慮可以接受檢測。張竹君：「任何人面對見面，都有感染風險，就算戴口罩都有感染風險，好似唱歌群組有啲人真係有戴口罩，但因為活動時飛沬噴得比較勁，所以都不是戴了口罩等於無風險。」她再呼籲市民，避免不必要活動。

【17:58】張竹君解釋跳舞群組的擴散速度為何極快，她指經追縱後發現患者平日很多活動，會去不同地方跳舞，在跳舞以外亦會有好多活動，例如食飯、健身等，於傳染期活動可能比較多，包括開派對、生日會、幾個家庭聚會、朋友聚會等，令病毒擴散層面好廣泛。

她又指，不少市民原來在日間會去食飯跳舞，甚至與不熟悉的人、「電話都無的人」跳舞吃飯，故最後追蹤有一定困難，「問的時候連電話都無」，但好多人聽到呼籲後有做檢測，發現到不少個案。

【17:45】張竹君指，今日無感染源頭個案的編號如下：

#6246 於薄扶林居住，在彌敦道工作；#6248 一名於馬鞍山居住的家庭主婦；#6249患者於啓德居住，在九龍ICC工作；#6250在堅尼地道居住；#6253是一名在家工作的患，於馬鞍山居住；#6278在 北角寶石樓做保，家住大角嘴；#6283在銅鑼灣一家髮廊工作於鴨脷州居住；#6291是一退休人士於荃灣居住；#6292在元朗居住，於青山道做工程。

院舍又爆疫 至少7人染疫 新蒲崗百樂護老院全層檢疫

筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍爆疫全院需撤離

【17:38】醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報120宗個案，另有4名病人康復出院，至今累計5344及1名疑似確診病人出院。

截至今早9時，至今有752名確診病人分別在醫管局21間醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中11人危殆，5人情況嚴重，另有736人穩定。

劉家獻指，大埔那打素醫院一名69歲男病人，因發燒及有病徵，曾去急症室，今日正式確診。經追查後，發現他曾於診症室發燒區等候，其後轉去隔離病房。但於急症室時曾吸過高濃度氧氣，同房有五名病人列密切接觸者，須隔離檢疫，檢測暫時呈陰性。另事件中，有9名醫護人員接觸病人時，無穿戴全套保護衣，只戴了外科口罩，都需要檢疫，檢測都是呈陰性。

此，有數名醫管局職員都確診，包括一名伊利沙伯醫院放射診斷科的病人服務助理，於11月28日出現病徵，其家人已於昨日確診，並於11月20日已放大假。

另外，伊院亦有一名病理科醫生初步確診，他今天上班時感到不適，經深喉唾液測試後初步確診，其居住的大廈已有確診個案。

另有一名瑪嘉烈支援服務人員確診，於11月23日凌晨最後一天上班，翌日接到通知有朋友確診，已被列為密切接觸，同日已送檢疫中心。

上述3宗個案，暫無醫管局同事需檢疫。

新冠肺炎｜三醫護初確診 於伊利沙伯及瑪嘉烈醫院工作

【17:30】截至凌晨，本港今日新增76宗確診個案，其中有9宗源頭不明，本港累計6315宗個案。而跳舞群組已累計520宗，單日再多40人染疫。至於輸入個案則有8宗，另有9宗感染源頭未明，19宗與其他個案有關連。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組，再多2名照顧者及1名宿友確診。

而新蒲崗百樂護老院有人初步確診，是一名「行得走得」的院友，多人要檢疫。至於東華三院吳祥川紀念中學有學生確診，由於去過黃芴南中學，兩校都要停課接受檢測。

此外，由於上環星月樓有人確診，故11月中去過的人，都需要接受強制檢測。

今日有約50宗初步陽性個案。

新冠肺炎｜跳舞群組確診數升至520人 上環星月樓食客須強制檢測

永安旅遊宣布裁減120人。

【17:20】繼本地旅行社新華旅遊於10月底，要求全體員工12月起停薪留職後。永安旅遊今日（30日）宣布，由於保就業計劃即將結束，在面對近乎零收入的情況下，承擔龐大的租金、薪酬和其他成本開支，決定裁員120人，佔整體員工數目約兩成，受影響員工分布於不同部門；永安指決定實屬艱難和無奈。



觀乎過去兩期的保就業計劃，永安旅遊獲逾32,285,604元，承諾受薪人數為603人。

保就業完結│永安旅遊領逾3200萬宣布裁員120人：零收入開支壓力大

永安旅遊指，除了面對近乎零收入的情況下，需承擔龐大的租金丶薪酬和其他成本開支。（永安旅遊網頁截圖）

【17:04】陳松青補充，食肆周三起是限制其堂食時間只准至晚上10時，而其餘時間仍可營業提供外賣。而入境人士到指定酒店檢疫，是以政府全面承包的方式，衞生署會負責感染防控規管工作，酒店只負責提供基本服務。陳漢儀補充，檢疫酒店第一間是荃灣絲麗酒店，另一間會稍後公布。

陳松青又指， 衞生署正檢視入檢疫安排，否會於檢疫期第19、20日，安排多一個測試，詳情會盡快宣布。

【16:55】林鄭重申，第四波疫情涉及好多理由，現時全球有超過6000萬宗個案，很多歐洲國家要「禁足」，認為平情而論「香港做得不差」，據推算每100萬人口只有1,500宗感染個案，比英、美國家低。她又指，即將又有一批海外留學生回來，「難道不讓他們回來？」

她承認針對疫情防控並無完美，但如果有一宗感染個案，而全部市民都一直遵守防措施，沒有社交活動，相信現時不會有涉及逾500人的大型群組，強調目前不是時候互相指責的時候，市民要團結一致，共同努力，確保香港面對影響最少。

【16:45】至於為何提高違防疫禁令的罰則，林鄭月娥指出，過去一年已見市民出現「抗疫疲勞」，不少新聞都見到照片例如無視規例、無戴口罩參加派對、跳舞等，認為現時2000元的罰則不能達至抗疫目標故要提高罰則。

她提到，見到好多歐洲地區會有市民反對防規例，指違反人權，但相信香港人十分理性，大家都想控制疫情。至於舉報熱線，是希望市民承擔公民責任，遇有懷疑立即舉報，交由執法同事調查。

【16:41】林鄭月娥表明，4位政府防疫專家顧問，都一致不贊成再推全民檢測。她亦提到，全民強制檢制「不是應做暫不做選項」, 而是「無成效、無科學根據選項」。

她提到，病毒有潛伏期，「要清晒一個群組、700萬人口清晒」，將所有確診感染或會感染識別出來、隔離治療,，是要在極短時間內完成所有人的檢測，在未完成前不可重返社區，亦不能讓人入境，故在此情景下不認為全民強制檢測可壓制疫情。

【16:39】陳肇始補充，兩個主題公園，即海洋公園、迪士尼樂園都需要關閉。

林鄭月娥指，是否要推出新一輪資助計劃，協助受影響行業度過難關，現階段未有定論，首要目標是遏止疫情擴大。

【16:35】林鄭月娥回應問時指出，今次疫情「嚟得非常之快」，而每次收緊防疫措施「係有代價」，重申不覺得應對「特別快定慢」、「做評論比較易」，強調一直「有過程」，確保法律草擬有基礎，有根有據。

至於提高罰則，由於現時已寫在規例內，需要經過行會修訂「非局長或我本人可隨意更改」。但她提到，由現時2000元增至3000元，並不算是「倍增」，「一定達不到目標。」

限聚令｜2000元未具阻嚇性 研倍增違令罰款 港府將設舉報熱線

【16:28】林鄭又提到，違反限聚令、口罩令、強制檢測令等，定額罰款會由現時2000元，「會以倍數以上」增加，稍後會經行會商討拍板。

她又指，留意到政府關閉場所後，會有市民搵私人地方，例如私人遊艇、私人場所等，在內唱歌、跳舞等，對公共衞生有大負面影響，她指政府會考慮交執法部門會「非常嚴肅處理」，假如有私人遊艇「公開賣廣告或要付錢才上船開派對」，執法部門都可以執法，又指為增加成效，會加設報熱線鼓勵市民舉報。

【16:27】林鄭月娥又指，已知會兩間酒店，會全幢徵用作檢疫用途，合共有約800間房間。目前已啟動相關工作。

新冠肺炎｜政府已租兩幢酒店作檢疫用 本周再增5間社區檢測中心

【16:22】林鄭又指，醫管局轄下47間指定普通門診派發樣本瓶,會加碼，由每日4000包增至每日8000包，而全港121間郵局每日會派4000個樣本瓶，亦會與港鐵商討在主要港鐵站派樣本瓶包。

她又透露，須接受強制檢測的群組，已有1.4萬人接受測試，未來會在現有的9間社區檢測中心外，再增加5間中心，會考慮在民政署社區會堂、康文署場所設置。

▼12月3日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

【16:13】林鄭月娥指，周三起(12月2日)會推出為期兩星期措施，其一是公務員會在家工作，回到七月初的水平，只提供緊急及必須的服務，所有公務員會留在家中，個別部門會被要求精準應對市民需要，會交部門決定。

此外，以下處所周三起關閉，包括遊戲機中心、麻雀/天九場所、泳池、卡拉OK、個別政府表演場所只留作適當排練用途。而考慮市民身心需要，健身室、體育處所可繼續開放，但不可多於2人一組活動，惟運動期間需要戴口罩，美容、按摩院可繼續開放，但要遵守更嚴格限制。

她又指，食肆可以繼續開放，但開放時間要縮減，晚上10時便要關門，並收緊至最多2人一枱，場內只可開放50%座位，枱與枱之間的間隔、入場前要探體溫等，都會繼續執行。

至於限聚令方面，亦會重回「最緊的時候」，即不可多於2人同行。

限聚令｜周三起收緊防疫措施 限聚令變2人 餐廳晚上10時關閉

【16:05】林鄭指出，今波疫情發現「好多確診者去過好多地方，有好多社交活動，接觸好多人。」因此每個案追蹤難度更大，要追磫去緊密接觸者亦非常困難，又指太多社交活動及接觸有大機會傳播更多人。

她重申，今次疫情嚴峻，尤其是有超大群組「跳舞群組」，引起相當大規模爆發，連同今日確診個案，至今共519宗關聯個案，截至昨日為止至少涉及28處所。

【16:00】特首林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀、食物及衞生局常任秘書長陳松青、醫管局行政總裁高拔陞，會見傳媒交代最新防疫措施。

林鄭月娥表示，本港新一波疫情非常嚴峻，昨天新增確診個案，是接近4個月來首次突破100宗，而過去七天11月23至29日，平均每日確診個案87宗，今輪確診個案以本地為主，超過九成是本地個案，周未與4位防疫專家會面後，認為疫情仍會繼續惡化。換言之，確診數字會持續上升，而今天確診76宗，其中本地為主，部分與早前群組有關，另有9宗源頭不明。

新冠肺炎｜今增76確診 林鄭：第四波特徵多無源頭、無病徵個案

她亦指，過去七天有超過100宗本地不明源頭個案，每宗源頭不明個案都顯示社區存在隱性傳播者，所以要盡早透過病毒檢測。

【15:59】政府記者會引用新口號，「疫情再趨嚴峻 全民居家抗疫」。

政府記者會引用新抗疫口號。(鄺曉斌攝)

【14:40】東亞銀行向員工發通告，指於創紀之城5期38樓的辦公室有員工確診，該員工於11月26號最後上班，上班時有佩戴口，全層員工及接觸員工要做測試，在未有陰性報告前要在家工作，東亞正消毒全層。

東亞銀行有員工確診，同層辦公室員工要接受檢測。

【14:15】政長官林鄭月娥下午4時舉行記者會，料交代最新防疫措施。而衞生衞生署及醫院管理局疫情記者會，將於下午5時30分舉行。

【13:56】香港大學表示，因應疫情發展，由星期二(12月1日)開始，所有學系及部門上班人數限於50%，餘下人手安排在家工作。

【13:45】教育局指，學校可按校本需要，安排小六學生回校考呈分試，而中六學生亦可回校上課，但只限半日制。

停課│教育局：學校可安排小六生回校考呈分試 中六生回校上課

【13:25】深灣遊艇會於官網表示，一名曾到訪的會員已於上周四(11月26日)確診，但暫未知該會員曾使用哪些設施。遊艇會表示，基於預防疫病理由，由周日起會關閉三天，直至12月2日早上7時重開，期間會為所有設施深層清潔，而所有職員都會接受檢測。

新冠肺炎｜深灣遊艇會會員確診 上周曾到訪 關閉至周三重開

【12:07】消息指，今日增大概78宗確診。

【12:00】新冠肺炎疫情第四波嚴峻，昨日(30日)本港再增過百宗確診個案。近日有指政府因應疫情變化，擬將防疫措施「加辣」，包括加重違反限聚令的罰則、縮減食肆四人一枱的人數，並要求食肆提早關閉。此外，針對即將來臨的聖誕假期，亦有專家建議要求返港留學生結束14天檢疫後，於第19日再取樣本檢測。

新冠肺炎｜政府擬收緊防疫措施 提高限聚令罰則、食肆提早關閉

▼11月26起收緊防疫措施▼

+ 6 + 6 + 6

【10:00】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌於商台節目指，現時社區有廣泛的隱形傳播鏈，須收緊防疫措施，如公務員在家工作、卡啦OK停業、取消演唱會，食肆提早兩小時關門。他亦建議，外地回港的檢疫人士完成14日隔離後，可於第19日再留樣本以減低漏洞。

新冠肺炎｜許樹昌：須收緊防疫措施 倡回港人士第19日再留樣本

▼荔景社區會堂的檢疫中心首日（28/11）運作情況▼

+ 3 + 3 + 3

【09:00】勞動及福利局局長羅致光昨日（29日）指將要求院舍員工在2周內參與強制檢測。他今日在港台節目《千禧年代》中表示，政府要求安老院、殘疾人士院舍及護養院員工，必須接受強制檢測，是具挑戰及有難度的工作，重申無法派醫護上門、一星期做一次檢測，認為流程上複雜，且需時較長。他又表示，如有院舍員工不前往政府設立的社區檢測中心採樣，局方可能會向營運者發口頭或書面警告，甚至會設罰則。

院舍員工兩周內不檢測或遭警告 羅致光：醫護上門流程複雜

【01:10】衞生署衞生防護中心周日（29日）深夜更新確診者潛伏期行蹤表，再有食肆新上榜，包括灣仔英光大廈金金日式燒肉店、荃灣如心廣場牛気、健康邨英皇紅酒扒房。

另外，觀塘啟業商場的喜雙逢酒家，除了其閣樓的星輝宴會廳出現跳舞群組，其酒家位置亦出現確診者。

確診食肆｜啟業喜雙逢酒家再上榜 有患者曾到英皇紅酒扒房、牛気

▼29/11確診者住宅名單▼

+ 9 + 9 + 9

【01:00】衞生防護中心深夜更新確診者住宅名單，除分佈港九及新界，繼續有多個豪宅上榜，包括傳統富豪雲集的加多利山，其他名宅如畢架山一號、西半山雍景臺、大圍桂園、九肚山駿發山莊、西灣河嘉亨灣、大坑半山融園及柏園等亦有確診者出現。

確診大廈｜加多利山有住戶染疫 病毒殺入駿發山莊、嘉亨灣

▼確診者行蹤及到訪場所▼

+ 30 + 30 + 30

▼米芝蓮餐廳8½廚師確診▼

昨日總覽：

單日多4名病人危殆 全部涉跳舞群組 年紀最大85歲

九巴車長確診 過去14日曾駕43X、80M、85、85X、286M及289K線

新冠肺炎｜運輸署工程師確診 西九龍政府合署返工 將全面消毒

消息：入境檢疫人士須住指定酒店、專用車輛接送 酒店供應三餐

新冠肺炎｜教育局：全港學校周三起暫停面授課 直至聖誕假期開始

女子社區檢測陽性入屯院 再驗陰性准出院 衞生署確認陽性又入院

新冠肺炎｜聖嘉勒小學學生確診 家人就讀聖保羅男女中學也需停課

新冠肺炎｜增115宗上環泉章居等3食肆爆疫 張竹君：比第3波劇烈

新冠肺炎｜消息指今增逾百確診 第14個「破百日」 1病人可傳3人

免費與收費檢測中心 索取樣本瓶 一文看清6個途徑

范鴻齡料農曆新年前後啟用臨時醫院 冀不用削減非緊急服務

停課｜至少26校有師生家長確診 消息：教育局最快今宣布停面授

新冠肺炎｜港大孔繁毅：若單日確診持續逾百應考慮停課

新冠肺炎｜葵涌勵敬懲教所人員初步確診 曾到醫院探病

新冠肺炎｜粉嶺檢測中心開放 曾到彩龍皇宮市民到場檢測：好怕死

新冠肺炎｜個案不斷升 許樹昌建議學校停課 食肆晚上10時關閉

新冠肺炎｜羅致光：明公布強制院舍員工檢測 拒遵從或不能上班

確診大廈食肆｜增八餐廳上榜 患者曾去觀塘ClubONE、流浮山酒家