旅行社縱陷寒冬　員工福祉不能忽視

新華旅遊周二（27日）向全體近300員工發通告，要求員工周四（29日）中午前回覆是否接受12月起停薪留職。新冠疫情未解，旅行社裁員減薪潮勢必陸續有來，即使如此，員工福祉必須重視，而資方若改變僱傭合約，必須處理得妥善。政府方面，「保就業」計劃的效力正在失效，其與業界及商舖業主均須群策群力，助僱員捱過旅業寒冬。

該通告指公司無力應付薪金和租金開支，員工須在周四中午前回覆是否同意由12月起停薪留職，首階段為期三個月。疫情下不少旅遊業員工在疫情初期已停薪留職，未實行的一群亦預計在政府「保就業」計劃結束後跟隨。

新華旅遊向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職。（資料圖片／羅君豪攝）

回覆期倉促 條款要具體

然而，更改工作條件是重要事宜，僱主應該給予充足的時間和訊息給員工考慮。以今次安排來說，僱員考慮的時間未必充足，而且通告內容沒有交代員工不接受的後果，員工可能誤以為不接受就等同失去所有權益，才答允停薪留職。

正如工會指出，倘若僱傭雙方的合約是以固定月薪計算報酬，而員工拒絕停薪留職方案的話，公司不可當員工自願離職，而是解僱員工，僱主須支付代通知金和遣散費等款項。

僱主拋出新工作條款時，內容愈具體，勞資雙方日後陷入勞資爭拗的機會愈少。在這方面，勞工處短期內應發出指引，建議減薪、停薪留職、無薪假、長期削工作量等關鍵事項應設有通知期，並且要列明接受或拒絕新條款的後果，供僱主參考。長遠來說，處方要考慮強制落實通知期措施。

新華旅遊向職員發出內部通知，要求全體員工12月起停薪留職。（資料圖片）

保就業效力退 政府商界須救旅業

新華旅遊停薪留職事件，同時反映政府「保就業」計劃未能來得切接上旅遊業復甦，支援企業支薪的效用正在消失。外地疫情反覆，旅遊氣泡難成，而本地染疫個案久未「清零」，內地和澳門不會輕易與港通關。單靠本地遊，旅行社的收入只是杯水車薪。今年首九個月本地已有73家旅行社結業，而政府明言沒有打算再推「保就業」，社會已預計更多旅行社會節流結業，只是因為新華旅遊較知名，外界才大幅報道業界困局。

近年內地旅客過量引起社會問題，加上港人減少依賴旅行社出行，社會未必支持旅行社繼續獲公帑補助。的確，旅行社必須轉型和檢討營運模式，但行業受疫情打擊不是行業的錯，加碼補助旅行社也無可厚非。當然，更好的方法是政府設立救濟金，直接幫助包括約1.5萬名旅遊業從業員的失業或就業不足工人度過難關，亦避免有不肖旅行社扣起「保就業」補助不發薪。

除了政府外，商界也責無旁貸。過往旅遊業興旺，部分旅行社舖租佔支出不足一成，但如今旅行社近乎停運，現金流愈趨緊絀，應付租金愈來愈難，假如商舖和辦公室業主可以減租，定能跟業界共渡時艱。