料最少20間旅行社將裁員　旅業工會吐苦水：停薪留職不如索性倒閉

新冠肺炎疫情持續，政府保就業計劃將於11月底完結，旅遊業界近日紛紛表示將進入冰河時期。工聯會共四個旅遊業屬會今日（30日）表示，保就業計劃及第三輪防疫抗疫基金即將完結，已得知有20至30間中及大型旅行社準備大裁員，相信受影響僱員超過6,000人，呼籲政府必須緊急採取措施挽救。 工會向特首提出「雙管齊下」的建議，包括特別為旅遊業設立行業支援基金，並繼續提供抗疫基金支援，以渡過難關；同時須盡快推行健康碼，恢復與內地及澳門通關。

梁芳遠（中）認為，中型旅行社壓力最大，因租金及僱員較多，最難以維持經營。（歐陽德浩攝）

中型旅行社壓力最大 未來數日最關鍵

近日新華旅遊要求全體員工停薪留職，香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠認為，中型旅行社壓力最大，因租金及僱員較多，最難以維持經營，不像大型旅行社背後具財團資金。她指，已得知有20至30間中及大型旅行社準備大裁員，相信受影響僱員超過6,000人。她更笑稱，「今日我哋戴晒橙色口罩，就係同大家講我哋幾慘。」

而香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺亦指，因保就業計劃將於11月底結束，旅行社為節省代通知金，會提早一個月通知員工，故相信未來數天非常關鍵，業界或將出現更大動蕩。

林志挺（左一）指，因保就業計劃將於11月底結束，故相信未來數天非常關鍵，業界或將出現更大動蕩。（歐陽德浩攝）

籲旅行社不應停薪留職 索性結業倒閉

梁芳遠估計，不少旅行社或採取停薪留職的措施，但她認為此舉無助僱員，倒不如索性結業，讓他們獲長期服務金、遣散費等維持生活。她更指，即使旅行社宣布破產，職員仍能向政府申請破欠基金。

梁提醒政府及旅行社，旅遊業最重要資產是人才，「累積經驗唔係一日半日嘅事。」她解釋，一般坐在旅行社為顧客介紹旅遊產品的文員，同是帶團出遊的領隊，「其實佢哋講得愈Detail，代表佢哋有愈豐富帶隊經驗。」

除了導遊領隊，並有擔任後勤編排行程，負責前期工作的職位，她憂慮人才流失後，業界等於死亡。「如果他日需要返呢啲人才，係唔會振興到！」她又指，旅行社利潤低，僅約為10至15%，而疫情爆發後，已耗盡過往6至7年的利潤。

工聯會共四個旅遊業屬會今日（30日）表示，保就業計劃及第三輪的抗疫基金即將完結，呼籲政府必須緊急採取措施挽救。（歐陽德浩攝）

可開辦機場一天遊

梁建議，可開辦更多更實際的本地遊幫助從業員，例如「機場一天遊」，團員在停機坪上的飛機用餐及到禁區購物，「食個飛機餐落返嚟。」她指，該團成本低，不需花費油錢，並能創造工作機會。

旅發局資金充足 籲撥款資助業界

梁續指，旅發局獲政府撥款11億，認為當局除了恆常開支外，在疫情期間無處可花費，建議提供7億以支援業界。但她抱持保守的想法，認為當局未必願意幫忙，呼籲「大局為重，嘗試放下手。」

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+ 10 + 10 + 10

就業界近日面臨的困境，工會透露昨日（30日）已去信政府，向特首提出「雙管齊下」的建議，包括特別為旅遊業設立行業支援基金，並為業界自由工作者繼續提供抗疫基金支援，以渡過難關。同時須盡快推行健康碼，恢復與內地及澳門通關，讓旅行社生到一絲生機。

工聯會共四個旅遊業屬會包括：香港旅遊業僱員總會、香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會、香港旅遊業導師協會。