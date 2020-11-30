葉建源告別議會　續為教育界發聲　冀港人勿放棄選舉體現民意

立法會議員郭榮鏗、譚文豪、郭家麒及梁繼昌被取消資格後，全體民主派議員跟隨總辭，包括教育界議員葉建源。今日（30日）是葉建源的最後上班日，正式告別8年多的議員生涯，他與傳媒茶敘期間慨嘆，議政環境轉趨惡劣，當局更否定「三權分立」概念，令議會失去制衡角色，感到遺憾。 葉建源笑言離任或是一種解脫，未來會繼續透過教協副會長的身份，繼續為教育界發聲，亦期望教師繼續說真話、秉持教育專業。若來年繼續有立法會選舉，他說：「自己沒有很強烈的意願要選。」

葉建源認為，林鄭月娥上任特首初期情況有改善，但好景不常，現時教育更成為「代罪羔羊」。（鄺曉斌攝）

指林鄭令教育界成為「代罪羔羊

葉建源自2012年起，代表教協參選立法會教育界功能組別議席，出任議員至今8年多，歷經兩任行政長官及教育局局長。葉形容前特首梁振英在任時，完全不重視教育，而前任教育局局長吳克儉則是「一事無成」；林鄭月娥上任特首初期，葉建源認為情況有改善，但好景不常，現時教育成為「代罪羔羊」，社會上充斥抹黑教育界的聲音，指責業界煽動暴力及「港獨」；至於現任教育局局長楊潤雄，他則認為作為局長應「幫教育界擋」，但實情並非如此。

葉建源重申，他本人及教協主張和平、一國兩制，香港教師團隊的成就有目共睹，在教學負擔極重的情況下，現時還需面對政治箝制及抹黑。回顧8年的議會生涯，葉建源直言尊重所有人，包括建制派議員，但近期與建制派的隔閡及在政治上的撕裂越來越大。

如果下年仲有立法會選舉，自己沒有很強烈的意願要選。 立法會教育界議員葉建源

「失業」找兼職教席：不過唔知有無人敢請我

被問及來年會否繼續參選，他則回應指：「如果下年仲有立法會選舉，自己沒有很強烈的意願要選。」但他認為議會仍十分重要，香港市民不應隨便放棄選舉，即使出現「被DQ」的情況，選舉過程中亦能反映民意，例如去年區議會選舉，便反映很強烈的民意。

雖然中途離任並非葉的預期結果，但他指議政環境越來越惡劣，「退下來可能是一種解脫。」離任後他或會發展個人興趣，繼續以教協副會長身分繼續發聲之餘，或會尋找一些教學兼職、代課教書等，惟自嘲道：「不過唔知有無人敢請我。」

葉建源預計未來的日子會越來越困難，離開立法會只是其中一點，但相信好老師仍然存在，他對未來同樣存有希望，期望教師繼續說真話、秉持教育專業，「堅持就有希望。」